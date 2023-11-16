Стало известно, кого назначили председателем Омутинского районного суда

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Председателем Омутинского районного суда назначили Вячеслава Коробейникова. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«На торжественном мероприятии присутствовали представители органов охраны правопорядка и муниципалитета района, а также начальник Управления Судебного департамента в Тюменской области Игорь Владимирович Филипенко», — отметили в пресс-службе.
Вячеслав Коробейников родился в декабре 1985 года. В 2009 году он окончил ТюмГУ по специальности «Юриспруденция».
С 2009 по 2010 год тюменец служил в Вооруженных силах РФ. С 2010 года по ноябрь 2020 работал в администрации Исетского района, после чего Указом Президента был назначен на должность судьи Омутинского районного суда.
Ранее «Наш Город» сообщал, что военным комиссаром Тюменской области стал свердловский полковник. Свое возможное назначение Сергей Чирков отрицал до последнего.