Шандалович заявил о принятии в первом чтении проекта бюджета Карелии на следующий год

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В соответствии с законодательной инициативой в следующем году правительство предусмотрело доходы бюджета в совокупном объеме 68,7 млрд рублей, расходы — 67 млрд рублей. При этом профицит достигнет 1,7 млрд рублей.
Как сообщает karelinform.ru, среди основных векторов расходов были упомянуты оплата труда сотрудников бюджетных организаций, соцподдержка населения республики, работа в рамках нацпроектов и новых проектов в сфере инвестиций и развития региональной инфраструктуры.
Согласно мнению Элиссана Шандаловича, бюджетом должны обеспечиваться два главных направления — исполнение социальных обязательств в соответствии с региональными и федеральными нормативными актами и развитие республики.
Главные параметры бюджета республики откорректируют в ходе его рассмотрения во втором чтении с учетом дополнительно выделенных средств федбюджета.
По словам спикера парламента, в Государственной думе в процессе принятия проекта федерального бюджета во втором чтении 16 ноября выделили средства на финансирование строительства онкодиспансера в Петрозаводске.
Эти средства в бюджете пока не прописаны, но благодаря работе депутата Госдумы Валентины Николаевны Пивненко они будут выделены обязательно. Шандалович убежден, что и по множеству других векторов развития региона уже в следующем году будет наблюдаться положительная динамика.
По проекту регионального закона свыше 42 млрд рублей (что составляет 63% от общего объема расходов) направят на выполнение соцобязательств. Для обеспечения реализации 11 нацпроектов в бюджете предусмотрено еще 10,5 млрд рублей, при этом известно, что 6,2 млрд рублей из них составляют средства федерального бюджета. Еще 12,8 млрд рублей направят на расходы дорожного фонда.
«Вы знаете, что бюджет — это живой документ. В течение года мы неоднократно вносим изменения в бюджет, и тот бюджет, который мы принимаем в первом чтении, это не тот, что будет в конце года», — резюмировал спикер парламента.
Второе чтение законопроекта планируется провести 7 декабря.