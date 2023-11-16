Пешеходов сбивают пачками: деревня под Тюменью живет во тьме

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Деревня Дударева находится в черте города. Несмотря на свою непосредственную близость к Тюмени, такое благо цивилизации, как электричество, до нее никак не дойдет. С этой проблемой местная жительница обратилась в редакцию «Нашего Города».
«В Дударева нет тротуаров и освещения, сегодня опять сбили человека. Дорога одна, по которой хоть как-то можно передвигаться», — пишет тюменка.
По старой традиции, реакция властей последовала после публикации в соцсетях. На жалобу женщины отреагировала администрация Тюменского района.
Там сообщили, что освещение и тротуары будут обустраиваться на улице Сергея Джанбровского в рамках комплексного строительства дороги. Документация уже разработана и прошла экспертизу, но есть одно «но».
«Однако часть улицы проходит по земельному участку, находящемуся в частной собственности. Проект соглашения об изъятии участка будет направлен собственнику до конца года, в настоящее время определяется источник финансирования возмещения», — пояснили в администрации.
Когда участок перейдет в собственность муниципалитета, тогда и направят заявку на финансирование строительства дороги. А пока тюменцам приходится рисковать жизнью и терпеть.
«А сейчас вы что предлагаете делать? Идти на встречу смерти? Детки в школу добираются именно по этой проезжей части. В магазин ходим тоже по этой проезжей части все с детками», — пишет в комментариях Екатерина Рыжова.
На эти вопросы администрация ответ пока не нашла. Временное решение проблемы также не предложено.
Ранее «Наш Город» рассказывал о тюменцах, которым пришлось несколько недель жить в нечистотах. В подвале дома прорвало канализацию, но никаких действий от управляющей компании не последовало.