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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В тюменской деревне постоянно сбивают пешеходов из-за отсутствия фонарей

Пешеходов сбивают пачками: деревня под Тюменью живет во тьме

16 ноября 2023, 10:05
Фото: 1MI

В тюменской деревне постоянно сбивают пешеходов из-за отсутствия фонарей

В администрации утверждают, что тротуары и освещение обустроят, но есть одна проблема. Что сейчас делать людям и как им жить — там не сообщили.
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Деревня Дударева находится в черте города. Несмотря на свою непосредственную близость к Тюмени, такое благо цивилизации, как электричество, до нее никак не дойдет. С этой проблемой местная жительница обратилась в редакцию «Нашего Города».

«В Дударева нет тротуаров и освещения, сегодня опять сбили человека. Дорога одна, по которой хоть как-то можно передвигаться», — пишет тюменка.
Участок дороги часто становится местом ЧПУчасток дороги часто становится местом ЧП
Участок дороги часто становится местом ЧП
Фото: nashgorod.ru

По старой традиции, реакция властей последовала после публикации в соцсетях. На жалобу женщины отреагировала администрация Тюменского района.

Там сообщили, что освещение и тротуары будут обустраиваться на улице Сергея Джанбровского в рамках комплексного строительства дороги. Документация уже разработана и прошла экспертизу, но есть одно «но».

«Однако часть улицы проходит по земельному участку, находящемуся в частной собственности. Проект соглашения об изъятии участка будет направлен собственнику до конца года, в настоящее время определяется источник финансирования возмещения», — пояснили в администрации.
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Когда участок перейдет в собственность муниципалитета, тогда и направят заявку на финансирование строительства дороги. А пока тюменцам приходится рисковать жизнью и терпеть.

«А сейчас вы что предлагаете делать? Идти на встречу смерти? Детки в школу добираются именно по этой проезжей части. В магазин ходим тоже по этой проезжей части все с детками», — пишет в комментариях Екатерина Рыжова.

На эти вопросы администрация ответ пока не нашла. Временное решение проблемы также не предложено.

Ранее «Наш Город» рассказывал о тюменцах, которым пришлось несколько недель жить в нечистотах. В подвале дома прорвало канализацию, но никаких действий от управляющей компании не последовало.

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