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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

На 46% выросла цена на перелеты для жителей Тюменской области.

В Тюменьстате рассказали, как за год выросла стоимость перелетов из Тюмени

16 ноября 2023, 08:03
Фото: 1MI
На 46% выросла цена на перелеты для жителей Тюменской области.

На 46% выросла цена на перелеты для жителей Тюменской области

По данным Тюменьстата, за год цены на перелеты выросла на 49 процентов. Как объяснили «Нашему городу» специалисты, это связано с проблемами импортозамещения.

На сегодняшний день полет в салоне экономкласса в расчете на 1000 км пути составляет 6 229 рублей, это рекордный показатель цены с 2000 года. При том в прошлом году этот показатель равнялся 4 264,23 рубля, что на 46,08% дешевле.

Тюменцы отмечают, что раньше они могли долететь до Москвы в среднем за 3 тысячи рублей (без багажа), теперь такой же перелет обойдется в 4-5 тысяч рублей. Примерно такой же рост цены наблюдается и на более дальние перелеты.

«Авиакомпании понесли серьезные убытки в связи с санкциями. Теперь заказ деталей и комплектующих стал дороже, как и весь процесс обслуживания самолета. Также поднялись цены на горючее. Помимо этого снизили субсидии на региональные перевозки, а некоторые рейсы в некоторые страны вовсе отменили, а они приносили компаниям основной доход», — объяснил сотрудник одной из крупных авиакомпаний.

По прогнозу экономиста Ирины Меняйловой, в ближайшее время цены не должны сильно вырасти, так как это может существенно казаться на спросе. Но вместе с этим не стоит ждать и снижения цен, так как это серьезно повлияет на прибыль авиакомпаний, которые переживают непростой период.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что армянская фирма обязалась выполнить поставку двигателей для самолетов «Ютэйр» — об этом свидетельствуют соглашения, заключенные между компаниями. Однако обязательства не выполнены, а «Ютэйр» потеряла около 172 млн руб.

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