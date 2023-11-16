В Тюменьстате рассказали, как за год выросла стоимость перелетов из Тюмени

По прогнозу экономиста Ирины Меняйловой, в ближайшее время цены не должны сильно вырасти, так как это может существенно казаться на спросе. Но вместе с этим не стоит ждать и снижения цен, так как это серьезно повлияет на прибыль авиакомпаний, которые переживают непростой период.