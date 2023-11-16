Новый цифровой флюорограф поступил в сельскую поликлинику Тюменской области

Posted 16 ноября, 12:02
Published 16 ноября, 12:02
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Флюорографический аппарат используется для выявления патологии органов грудной клетки при малой дозе облучения. Аппарат удобен в работе, имеет хорошую пропускную способность, что делает оказание диагностической помощи населению более доступным.
«На данный момент проведено уже более 300 исследований. Пациенты с выявленной патологией своевременно маршрутизируются для дообследования. Сразу после завершения исследования цифровое изображение поступает на рабочую станцию врача и радиологическую информационную систему, что очень удобно», — пояснили в медучреждении.
Отметим, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения. В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Также большая работа проводится по привлечению в регион профильных врачей и повышению квалификации медработников.