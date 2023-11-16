Новый цифровой флюорограф поступил в сельскую поликлинику Тюменской области

Отметим, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения. В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Также большая работа проводится по привлечению в регион профильных врачей и повышению квалификации медработников.