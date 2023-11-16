nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 12:02

Published 16 ноября, 12:02

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Новый цифровой флюорограф поступил в сельскую поликлинику Тюменской области

Новый цифровой флюорограф поступил в сельскую поликлинику Тюменской области

16 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI
В Боровской поликлинике появился новый цифровой флюорограф. Оборудование поступило по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает депздрав Тюменской области.
Фото: департамент здравоохранения ТО

Флюорографический аппарат используется для выявления патологии органов грудной клетки при малой дозе облучения. Аппарат удобен в работе, имеет хорошую пропускную способность, что делает оказание диагностической помощи населению более доступным.

«На данный момент проведено уже более 300 исследований. Пациенты с выявленной патологией своевременно маршрутизируются для дообследования. Сразу после завершения исследования цифровое изображение поступает на рабочую станцию врача и радиологическую информационную систему, что очень удобно», — пояснили в медучреждении.

Отметим, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения. В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Также большая работа проводится по привлечению в регион профильных врачей и повышению квалификации медработников.

В Тюменской поликлинике №17 установлено два современных маммографа
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37