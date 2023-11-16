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В аварии на тюменской трассе один человек погиб и двое пострадали

Нарушали оба: в ДТП на тюменской трассе погиб сургутянин

16 ноября 2023, 03:12
Фото: Midjourney

В аварии на тюменской трассе один человек погиб и двое пострадали

Авария произошла в среду вечером на трассе «Тюмень — Ханты-Масийск». Установлено, что оба водителя неоднократно привлекались к ответственности за нарушения ПДД.
Сюжет
ДТП

Минувшим вечером на 529-м километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Уватском районе произошла авария: столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Лэнд Крузер».

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу. В ДТП погиб 47-летний уроженец Сургута, находившийся за рулем «Лады». 50-летний водитель и 42-летний пассажир «Тойоты» — жители Челябинска, получили травмы.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Установлено, что в этом году оба водителя привлекались к ответственности за нарушение скоростного режима: водитель «Лады» — три раза, водитель «Тойоты» — 10 раз.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени под колеса «Ягуара» попала 60-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

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