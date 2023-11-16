Нарушали оба: в ДТП на тюменской трассе погиб сургутянин

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Минувшим вечером на 529-м километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Уватском районе произошла авария: столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Лэнд Крузер».
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу. В ДТП погиб 47-летний уроженец Сургута, находившийся за рулем «Лады». 50-летний водитель и 42-летний пассажир «Тойоты» — жители Челябинска, получили травмы.
Установлено, что в этом году оба водителя привлекались к ответственности за нарушение скоростного режима: водитель «Лады» — три раза, водитель «Тойоты» — 10 раз.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени под колеса «Ягуара» попала 60-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.