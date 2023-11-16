Итоги дня: мэр оговорился, на СВО погиб полицейский, опасный район для пешеходов

Стоимость тарифа на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом с 1 января 2024 года в Тюменской области вырастет на 4,14 ₽. Таким образом, цена на билет на электричку с тюменского вокзала до Тобольска составит 549 ₽. Место в вагонах повышенной комфортности — от 848 ₽. В среднем рост цен на проезд жд/транспортом составит 40-60 рублей.