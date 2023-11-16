Итоги дня: мэр оговорился, на СВО погиб полицейский, опасный район для пешеходов

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Сегодня в деревне Дударева, которая находится в черте города, на обочине дороге сбили мужчину. И как утверждают местные жители, такие происшествия здесь не редкость. Виной тому — отсутствие уличного освещения и пешеходных зон.
«В Дударева нет тротуаров и освещения, сегодня опять сбили человека. Дорога одна, по которой хоть как-то можно передвигаться», — написала тюменка в редакцию «Нашего города».
На сообщение в СМИ отреагировала мэрия. По словам чиновников, тротуары и освещение в Дударево запланировано провести на одном из участков дороги по улице Сергея Джанбровского, другие находятся в частной собственности.
Стоимость тарифа на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом с 1 января 2024 года в Тюменской области вырастет на 4,14 ₽. Таким образом, цена на билет на электричку с тюменского вокзала до Тобольска составит 549 ₽. Место в вагонах повышенной комфортности — от 848 ₽. В среднем рост цен на проезд жд/транспортом составит 40-60 рублей.
В Тюменской области заметно подорожали яйца. Сейчас их стоимость за десяток варьируется в пределах 100 рублей. По мнению кандидата экономических наук и доцента кафедры экономики и финансов ТюмГУ Ивана Вилкова, рост цен на продукты обусловлен инфляцией и дефицитом кадров.
Однако тюменские депутаты считают, что социально значимые продукты — в список которых входят и яйца, должны быть доступны населению. Поэтому они обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, повлиять на производителей и продавцов.
В начале ноября в зоне СВО во время выполнения боевой задачи погиб уроженец села Чечкино Ярковского района 42-летний Руслан Садыков. До мобилизации он работал в местном батальоне ППС, имел опыт боевых действий, полученный во время Чеченской войны.
По словам его родственницы, Руслан был очень веселым, позитивным и надежным человеком. Когда его призвали по частичной мобилизации, считал, что это его долг. Его главной мечтой стала — победа.
Тюменская и Свердловская области могут объединиться в своеобразную агломерацию. Такое предположение сделал на форуме «Города России» глава Тюмени Руслан Кухарук. По его мнению, новая трасса «Восток» будет этому способствовать.
Чуть позднее тюменскому мэру пришлось пояснить, что он имел ввиду исключительно совместное экономическое развитие двух регионов, но никак их «физическое» объединение.