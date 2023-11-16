Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков

В Тюмень через неделю придет сильный снегопад

На Тюменскую область на следующей неделе обрушится сильнейший снегопад. По прогнозам метеорологов, осадки в виде снега ожидаются на протяжении двух дней — 21 и 22 ноября. За эти дни выпадет более 10 мм осадков.