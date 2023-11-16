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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

В Тюмень через неделю придет сильный снегопад

Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков

16 ноября 2023, 06:44
Фото: 1MI

В Тюмень через неделю придет сильный снегопад

На Тюменскую область на следующей неделе обрушится сильнейший снегопад. По прогнозам метеорологов, осадки в виде снега ожидаются на протяжении двух дней — 21 и 22 ноября. За эти дни выпадет более 10 мм осадков.

При этом температура воздуха составит -2…-5. В четверг, 23 ноября, вновь потеплеет до +1, а снег сменят осадки в виде дождя со снегом. Околонулевая температура воздуха продержится до конца ноября.

30 ноября синоптики обещают похолодание до -8…-10. В первой декаде декабря морозов не ожидается — днем термометры будут показывать -4…-8, в ночные часы -8…-9.

На этой неделе, по прогнозам, похолодание ожидается в выходные дни — с плюсовых значений температура воздуха опустится до -5…-8.

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