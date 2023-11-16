Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
При этом температура воздуха составит -2…-5. В четверг, 23 ноября, вновь потеплеет до +1, а снег сменят осадки в виде дождя со снегом. Околонулевая температура воздуха продержится до конца ноября.
30 ноября синоптики обещают похолодание до -8…-10. В первой декаде декабря морозов не ожидается — днем термометры будут показывать -4…-8, в ночные часы -8…-9.
На этой неделе, по прогнозам, похолодание ожидается в выходные дни — с плюсовых значений температура воздуха опустится до -5…-8.