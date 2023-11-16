Готовьте денежки: в Тюменской области подорожает проезд в электричках и поездах

В частности, если сегодня тюменцы могут приобрести билет на проезд поезд Тюмень — Тобольск в вагоне второго класса за 549 рублей, то с 1 января она увеличился в среднем до 588 рублей, билеты в вагонах первого класса вырастут в цене с 848 до 909 рублей. В среднем рост цен на проезд составит 40-60 рублей.