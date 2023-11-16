Готовьте денежки: в Тюменской области подорожает проезд в электричках и поездах

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В документе указано, что уровень тарифа на 2024 год на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, оказываемые АО «Свердловская пригородная компания» в Тюменской области составит 4,14 руб./пасс-км.
В частности, если сегодня тюменцы могут приобрести билет на проезд поезд Тюмень — Тобольск в вагоне второго класса за 549 рублей, то с 1 января она увеличился в среднем до 588 рублей, билеты в вагонах первого класса вырастут в цене с 848 до 909 рублей. В среднем рост цен на проезд составит 40-60 рублей.
Напомним, в последний раз стоимость проезда в поездах и электричках в Тюменской области поднимали год назад — с 1 января 2023 года тарифы для населении были увеличены на 6%.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года в Тюменской области вырастут тарифы на проезд в автобусах, курсирующих по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Предельные тарифы на перевозку пассажиров установлены в размере от 2,56 до 3,88 рублей за километр пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта.