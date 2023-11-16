Еще два надземных перехода появятся в Тюмени до конца года

Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года на тюменских дорогах зарегистрировано 495 ДТП с участием пешеходов. В них погибло 26 человек. За тот же период 2022 года в ДТП попало значительно меньше граждан — 460 человек. Ради обеспечения большей безопасности граждан и пресечения случаев ДТП, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды в местах нерегулируемых переходов.