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Еще два надземных перехода появятся в Тюмени до конца года

Еще два надземных перехода появятся в Тюмени до конца года

16 ноября 2023, 12:53
Фото: 1MI
В 2023 года планируется ввести два надземных перехода на региональных дорогах Тюменской области. Переходы откроют на Червишевском тракте и в районе ТЦ «Колумб». Об этом рассказал Андрей Чистяков, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области.

Пешеходный переход на Червишевском тракте уже работает в тестовом режиме. Он строится как часть дорожной развязки в районе пересечения с автодорогой «Иртыш» и в районе Комарово.

«Строительство пешеходных переходов либо подземных, либо надземных является одной из основных мер по обеспечению безопасности движения горожан. На региональных дорогах, на Обходе Тюмени и на подъезде к областному центру со стороны Московского тракта — 20 пешеходных переходов. 18 из них — это сам Обход города, два — на трассе, ведущей в сторону Екатеринбурга», — рассказал Андрей Чистяков.

Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года на тюменских дорогах зарегистрировано 495 ДТП с участием пешеходов. В них погибло 26 человек. За тот же период 2022 года в ДТП попало значительно меньше граждан — 460 человек. Ради обеспечения большей безопасности граждан и пресечения случаев ДТП, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды в местах нерегулируемых переходов.

«Он не мог их заметить»: появились новые подробности ДТП с двумя сбитыми школьницами
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Ранее «Наш город» писал о том, что водитель «Ягуара» насмерть сбил 60-летнюю женщину. Происшествие случилось на 50 лет Октября, рядом с домом 46. Водитель иномарки утверждает, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте и он сразу ее не заметил. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

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#Общество#Происшествия#Строительство#ДТП#ГИБДД#Безопасность#Дороги#Дмитрий Балобанов
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