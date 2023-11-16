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Депутат Тюменской облдумы пожаловалась на дорогие яйца Михаилу Мишустину

Депутат Тюменской облдумы пожаловалась на дорогие яйца Михаилу Мишустину

16 ноября 2023, 15:16
Фото: 1MI
Взять под контроль государства рост цен на яйца попросила председателя правительства РФ руководитель фракции КПРФ Тюменской облдумы Тамара Казанцева. Об этом политик рассказала Ура. ру.

По ее словам, депутаты фракции обеспокоены ростом стоимости социально значимого продукта, расходы на который бьет по карману населения.

«Мы отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на яйца в Тюменской области. Сейчас минимальные цены начинаются от 85 рублей за десяток, по данным Росстата цены росли в сентябре и октябре», — пояснила народная избранница.

Также Казанцева направила депутатский запрос в адрес руководителя регионального управления ФАС с просьбой провести проверку. В нем указано, что подорожание яиц может быть следствием сговора между торговыми сетями или производителями.

Ранее эксперт рассказал, почему в Тюмени выросли цены на яйца. Однако жителей региона также беспокоит подорожание мяса курицы. Цены на нее осенью выросли до 220 рублей за килограмм тушки.

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#Общество#Ирина Швецова#Рост цен#Михаил Мишустин#Индекс потребительских цен
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