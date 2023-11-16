Депутат Тюменской облдумы пожаловалась на дорогие яйца Михаилу Мишустину

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По ее словам, депутаты фракции обеспокоены ростом стоимости социально значимого продукта, расходы на который бьет по карману населения.
«Мы отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на яйца в Тюменской области. Сейчас минимальные цены начинаются от 85 рублей за десяток, по данным Росстата цены росли в сентябре и октябре», — пояснила народная избранница.
Также Казанцева направила депутатский запрос в адрес руководителя регионального управления ФАС с просьбой провести проверку. В нем указано, что подорожание яиц может быть следствием сговора между торговыми сетями или производителями.