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Posted 15 ноября, 12:02

Published 15 ноября, 12:02

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Жительницы Заводоуковска могут пройти обследование на маммографе без выезда в Тюмень

Жительницы Заводоуковска могут пройти обследование на маммографе без выезда в Тюмень

15 ноября 2023, 12:02
Фото: Midjourney
С появлением маммографа в областной больнице №12 жительницам Заводоуковска проверить свое здоровье стало проще. Теперь им не нужно тратить время и деньги, чтобы пройти обследование в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения региона.
Фото: телеграм-канал депздрава ТО

Новый аппарат поступил в медучреждение в рамках реализации региональной программы «Модернизации первичного звена нацпроекта» нацпроекта «Здравоохранение». За 11 месяцев работы прибора в медучреждении обследование прошли более трех тысяч женщин. У 260 пациенток выявили патологии.

«Маммограф обладает рядом преимуществ: у него есть несколько прижимных стоек — одна рассчитана на поток, а другая применяется для узкого снимка, который позволяет подробно и качественно снять новообразования малого размера. Исследование безопасно и для пациента, и для персонала, так как доза облучения минимальна. Высокая производительность позволяет увеличить и пропускную способность. Время одного исследования примерно 15 минут», — пояснили в медучреждении.

Отметим, в Тюменской области в рамках региональной отраслевой программы уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.

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