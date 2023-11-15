Жительницы Заводоуковска могут пройти обследование на маммографе без выезда в Тюмень

С появлением маммографа в областной больнице №12 жительницам Заводоуковска проверить свое здоровье стало проще. Теперь им не нужно тратить время и деньги, чтобы пройти обследование в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения региона.

Фото: телеграм-канал депздрава ТО Новый аппарат поступил в медучреждение в рамках реализации региональной программы «Модернизации первичного звена нацпроекта» нацпроекта «Здравоохранение». За 11 месяцев работы прибора в медучреждении обследование прошли более трех тысяч женщин. У 260 пациенток выявили патологии. «Маммограф обладает рядом преимуществ: у него есть несколько прижимных стоек — одна рассчитана на поток, а другая применяется для узкого снимка, который позволяет подробно и качественно снять новообразования малого размера. Исследование безопасно и для пациента, и для персонала, так как доза облучения минимальна. Высокая производительность позволяет увеличить и пропускную способность. Время одного исследования примерно 15 минут», — пояснили в медучреждении. Отметим, в Тюменской области в рамках региональной отраслевой программы уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.