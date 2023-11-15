Жительницы Заводоуковска могут пройти обследование на маммографе без выезда в Тюмень

Posted 15 ноября, 12:02
Published 15 ноября, 12:02
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Новый аппарат поступил в медучреждение в рамках реализации региональной программы «Модернизации первичного звена нацпроекта» нацпроекта «Здравоохранение». За 11 месяцев работы прибора в медучреждении обследование прошли более трех тысяч женщин. У 260 пациенток выявили патологии.
«Маммограф обладает рядом преимуществ: у него есть несколько прижимных стоек — одна рассчитана на поток, а другая применяется для узкого снимка, который позволяет подробно и качественно снять новообразования малого размера. Исследование безопасно и для пациента, и для персонала, так как доза облучения минимальна. Высокая производительность позволяет увеличить и пропускную способность. Время одного исследования примерно 15 минут», — пояснили в медучреждении.
Отметим, в Тюменской области в рамках региональной отраслевой программы уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.