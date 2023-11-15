Засыпанную снегом трассу «Тюмень — Екатеринбург» временно перекрыли

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Из Тюмени в Екатеринбург пока не попасть. ГИБДД Свердловской области сообщает, что движение по дороге, ведущей в обход поселка Белоярский с 1 по 17 километр, временно ограничено.
Уточняется, что ограничения связаны с ухудшением погодных условий: трасса засыпана рыхлым снегом. Ограничения снимут после улучшения погоды и расчистки дороги.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в центре Тюмени дорогу перекроют до Нового года. Там будут сносить долгострой. Для автомобилистов организуют альтернативные пути.