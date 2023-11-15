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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Движение по трассе «Тюмень — Екатеринбург» перекрыли из-за непогоды

Засыпанную снегом трассу «Тюмень — Екатеринбург» временно перекрыли

15 ноября 2023, 06:11

Движение по трассе «Тюмень — Екатеринбург» перекрыли из-за непогоды

Когда ограничения снимут — неизвестно. Водителям остается ждать улучшения погоды и расчистки дороги.

Из Тюмени в Екатеринбург пока не попасть. ГИБДД Свердловской области сообщает, что движение по дороге, ведущей в обход поселка Белоярский с 1 по 17 километр, временно ограничено.

Уточняется, что ограничения связаны с ухудшением погодных условий: трасса засыпана рыхлым снегом. Ограничения снимут после улучшения погоды и расчистки дороги.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в центре Тюмени дорогу перекроют до Нового года. Там будут сносить долгострой. Для автомобилистов организуют альтернативные пути.

Власти Тюмени расширят объездную дорогу
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