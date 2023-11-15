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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Пенсионерка из Тюмени обманула жительницу Курска на 500 тысяч через интернет

«Закрою кредит»: тюменская пенсионерка «развела» жительницу Курска на полмиллиона

15 ноября 2023, 04:25
Фото: 1MI

Пенсионерка из Тюмени обманула жительницу Курска на 500 тысяч через интернет

Пожилая тюменка притворилась юристом и предлагала помощь в процедуре банкротства. Свою вину женщина отрицает.
Сюжет
Суд

66-летнюю пенсионерку из Тюмени обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд Курска.

Как следует из материалов дела, пожилая тюменка обманула жительницу Курска на полмиллиона рублей: она обратилась к мошеннице за юридической помощью в процедуре банкротства.

Доверие на миллионы: аферисты выманивают у тюменцев рекордные суммы
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В интернете пенсионерка разместила объявление «Закрою кредит», на которое откликнулась 57-летняя пострадавшая. Тюменка вошла к ней в доверие и обманным путем выманила у нее 500 тысяч рублей.

Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, свою вину она не признает.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени военного хирурга лишили звания из-за махинаций с «доплатами» сотрудникам. Мужчина присвоил себе более трех миллионов рублей.

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