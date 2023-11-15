«Закрою кредит»: тюменская пенсионерка «развела» жительницу Курска на полмиллиона

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
66-летнюю пенсионерку из Тюмени обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд Курска.
Как следует из материалов дела, пожилая тюменка обманула жительницу Курска на полмиллиона рублей: она обратилась к мошеннице за юридической помощью в процедуре банкротства.
В интернете пенсионерка разместила объявление «Закрою кредит», на которое откликнулась 57-летняя пострадавшая. Тюменка вошла к ней в доверие и обманным путем выманила у нее 500 тысяч рублей.
Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, свою вину она не признает.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени военного хирурга лишили звания из-за махинаций с «доплатами» сотрудникам. Мужчина присвоил себе более трех миллионов рублей.