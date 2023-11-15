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Тюменцы стали больше обращать внимания на ипотеку с господдержкой

Все меньше тюменцев интересуются стандартной ипотечной программой

15 ноября 2023, 02:36
Фото: 1MI

Тюменцы стали больше обращать внимания на ипотеку с господдержкой

По сравнению со стандартной ипотекой, ипотека с господдержкой оказывается слишком выгодной для тюменцев, но слишком дорогой для государства. Эксперты считают, что в скором времени программа будет пересмотрена.
Сюжет
Жилье

Чтобы приобрести жилье, тюменцы все чаще стали обращать внимание на ипотечные программы с господдержкой. Финансовые аналитики считают, что доля таких займов к концу года превысит 55%.

«Спрос заемщиков продолжает смещаться в сторону кредитов с господдержкой. До конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж. Ранее рекордное значение на уровне 47% было зафиксировано в 2022 году», — рассказали специалисты изданию «Ura.ru».
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Тюменские риэлторы предполагают, что в течение года программы господдержки будут пересмотрены.

«В сегодняшнем виде господдержка очень дорогая для государства, думаю какие-то инструменты применят, либо увеличение первоначального взноса, либо еще что-то», — высказался глава агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов в своем Телеграм-канале.

Сейчас у тюменцев на погашение платежей по ипотеке уходит почти половина зарплаты. Регион находится на 14 строчке рейтинга по этому показателю. При этом, аналитики отметили, что по сравнению с прошлым годом ипотека стала доступнее.

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