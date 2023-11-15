Все меньше тюменцев интересуются стандартной ипотечной программой

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Updated Сегодня, 02:38
Чтобы приобрести жилье, тюменцы все чаще стали обращать внимание на ипотечные программы с господдержкой. Финансовые аналитики считают, что доля таких займов к концу года превысит 55%.
«Спрос заемщиков продолжает смещаться в сторону кредитов с господдержкой. До конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж. Ранее рекордное значение на уровне 47% было зафиксировано в 2022 году», — рассказали специалисты изданию «Ura.ru».
Тюменские риэлторы предполагают, что в течение года программы господдержки будут пересмотрены.
«В сегодняшнем виде господдержка очень дорогая для государства, думаю какие-то инструменты применят, либо увеличение первоначального взноса, либо еще что-то», — высказался глава агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов в своем Телеграм-канале.
Сейчас у тюменцев на погашение платежей по ипотеке уходит почти половина зарплаты. Регион находится на 14 строчке рейтинга по этому показателю. При этом, аналитики отметили, что по сравнению с прошлым годом ипотека стала доступнее.