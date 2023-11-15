Вместо УДО — контракт на СВО: тюменских зеков массово вербуют на военную службу

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Об этом сегодня написал 72.RU со ссылкой на свой источник.
«Сотрудник администрации вызывает тебя и предлагает выбор: либо на ***** [СВО], либо сидишь дальше», — цитирует редакция собеседника.
Информацию о массовой вербовке осужденных из тюменских ИК подтвердил и инсайдер «Нашего города». По его словам, в первых числах ноября несколько осужденных вывезли из ИК №4 на СВО.
Также в конце октября стало известно, что из Тюмени было отправлено несколько бортов с зеками. На каждый рейс загружали по 30-40 человек.