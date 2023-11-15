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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Вместо УДО — контракт на СВО: тюменских зеков массово вербуют на военную службу

Вместо УДО — контракт на СВО: тюменских зеков массово вербуют на военную службу

15 ноября 2023, 15:41
Фото: 1MI
Осужденным, отбывающим срок в тюменских колониях, вместо условно досрочного освобождения предлагают пойти на СВО. Также им стало сложнее выйти из заключения на принудительные работы.
Фото: Midjourney

Об этом сегодня написал 72.RU со ссылкой на свой источник.

«Сотрудник администрации вызывает тебя и предлагает выбор: либо на ***** [СВО], либо сидишь дальше», — цитирует редакция собеседника.

Информацию о массовой вербовке осужденных из тюменских ИК подтвердил и инсайдер «Нашего города». По его словам, в первых числах ноября несколько осужденных вывезли из ИК №4 на СВО.

Также в конце октября стало известно, что из Тюмени было отправлено несколько бортов с зеками. На каждый рейс загружали по 30-40 человек.

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#Ирина Швецова#Осужденные#Осужденный#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
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