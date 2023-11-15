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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Тюменские власти планируют наказать строителей бесплатных горок

Власти Тюмени хотят оставить детей без бесплатных горок

15 ноября 2023, 05:04
Фото: 1MI

Тюменские власти планируют наказать строителей бесплатных горок

Бесплатные горки в районе Гилевской рощи радовали детей не первую зиму. У тюменских властей внезапно возникли вопросы к их безопасности.

Администрация Тюмени направила иск в отношении инициаторов, построивших бесплатные горки в районе Гилевской рощи. В прошлом году тюменец Владимир Мальков и его друзья возвели для детей две деревянные горки и залили их водой. Тогда и начались проблемы: у властей возникли сомнения касаемо безопасности сооружений.

«Тогда нам пообещали, что всё будет нормально с нашими горками. В этом году мы решили улучшить их перед наступлением снежного периода. Только на доски потратили 150 тысяч рублей. Много сил и времени потратили, чтобы всё было красиво и аккуратно», — рассказал тюменец изданию «72.ru».
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16 ноября мужчины отправятся в суд, им грозит административная ответственность за незаконные постройки. Свою правоту они планируют отстаивать до последнего.

Тюменцев поддерживают родители: появилась петиция против сноса горок, собравшая полторы тысячи подписей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что к новогодним праздникам в центре Тюмени появится городок со скульптурами и лабиринтами. За строительство заплатит бизнес-сообщество.

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