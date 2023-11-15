Власти Тюмени хотят оставить детей без бесплатных горок

Администрация Тюмени направила иск в отношении инициаторов, построивших бесплатные горки в районе Гилевской рощи. В прошлом году тюменец Владимир Мальков и его друзья возвели для детей две деревянные горки и залили их водой. Тогда и начались проблемы: у властей возникли сомнения касаемо безопасности сооружений.