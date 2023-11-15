Власти Тюмени хотят оставить детей без бесплатных горок

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Администрация Тюмени направила иск в отношении инициаторов, построивших бесплатные горки в районе Гилевской рощи. В прошлом году тюменец Владимир Мальков и его друзья возвели для детей две деревянные горки и залили их водой. Тогда и начались проблемы: у властей возникли сомнения касаемо безопасности сооружений.
«Тогда нам пообещали, что всё будет нормально с нашими горками. В этом году мы решили улучшить их перед наступлением снежного периода. Только на доски потратили 150 тысяч рублей. Много сил и времени потратили, чтобы всё было красиво и аккуратно», — рассказал тюменец изданию «72.ru».
16 ноября мужчины отправятся в суд, им грозит административная ответственность за незаконные постройки. Свою правоту они планируют отстаивать до последнего.
Тюменцев поддерживают родители: появилась петиция против сноса горок, собравшая полторы тысячи подписей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что к новогодним праздникам в центре Тюмени появится городок со скульптурами и лабиринтами. За строительство заплатит бизнес-сообщество.