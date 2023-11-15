В Тюмени реконструируют главный корпус Аграрного университета

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как сообщили «Нашему Городу» в Главном управлении строительства Тюменской области, в настоящее время уже подготовлена и отправлена на госэкспертизу проектная документация по проведению работ по реконструкции корпуса вуза.
«Срок получения заключения государственной экспертизы — до конца текущего года. Стоимость работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Тогда же будет обсуждаться вопрос финансирования работ», — пояснили в ГУС.
Все работы по реставрации здания планируют провести в два этапа — подготовительный и основной. В подготовительный этап войдут мероприятия по организации строительной площадки. В основной — демонтаж и монтаж кровли и обрешетки, реставрация кладки кирпичного ограждения территории, стен, окон дверей, лестниц, замена элементов стропильной системы на новые элементы и т. д.
Во время проведения работ здание корпуса Аграрного университета закрывать не будут — оно продолжит функционировать. По планам, все работы будут проведены в течение четырех лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске начались работы по реставрации водонапорной башни. Работы по реконструкции планируют завершить до 2030 года.