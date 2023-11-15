В Тюмени реконструируют главный корпус Аграрного университета

Все работы по реставрации здания планируют провести в два этапа — подготовительный и основной. В подготовительный этап войдут мероприятия по организации строительной площадки. В основной — демонтаж и монтаж кровли и обрешетки, реставрация кладки кирпичного ограждения территории, стен, окон дверей, лестниц, замена элементов стропильной системы на новые элементы и т. д.