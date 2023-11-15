В Тюмени авиапассажира оштрафовали на 1 тысячу рублей за любопытство

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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На правонарушителя, доставленного в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту «Рощино», составили два административных протокола за нарушение статей КоАП «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени, закурившего на борту самолета Сочи — Тюмень после ссоры с супругой, заставили выплатить штраф в размере 500 рублей. нцидент произошел в начале сентябре этого года.