В Тюмени авиапассажира оштрафовали на 1 тысячу рублей за любопытство

На правонарушителя, доставленного в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту «Рощино», составили два административных протокола за нарушение статей КоАП «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».