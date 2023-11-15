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Пассажира рейса Салехард — Тюмень оштрафовали за любопытство

В Тюмени авиапассажира оштрафовали на 1 тысячу рублей за любопытство

15 ноября 2023, 08:41
Фото: 1MI

Пассажира рейса Салехард — Тюмень оштрафовали за любопытство

41-летнего жителя Томской области, прилетевшего из Салехарда в Тюмень, оштрафовали на 1 тысячу рублей за излишнее любопытство. Мужчина решил проверить систему пожарной безопасности воздушного судна и закурил в туалетной комнате.

На правонарушителя, доставленного в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту «Рощино», составили два административных протокола за нарушение статей КоАП «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

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