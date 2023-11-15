nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Utair запускает из Тюмени три новых авиарейса — в Уфу, Казань и Пермь

Utair запускает из Тюмени три новых авиарейса — в Уфу, Казань и Пермь

15 ноября 2023, 12:50
Фото: 1MI
В осенне-зимнее расписание авиакомпании Utair включены два десятка маршрутов из городов Приволжья. Из них несколько рейсов будут выполняться в Тюмень, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«В этом осенне-зимнем сезоне Utair будет выполнять рейсы из городов Приволжья по 20 маршрутам, в том числе — по международным», — отметили в АК Utair

Так, с ноября самолеты Utair начнут летать из Тюмени в Казань, Пермь и Уфу.

Билеты уже есть на сайте компании. К примеру, 20 ноября, из Рощино в Казань авиаперелет по минимальному тарифу обойдется в 17,7 тыс. рублей; в Уфу — от 13,2 тыс. рублей, в Пермь — от 10,8 тыс. рублей.

Тюмень-КазаньТюмень-Казань
Тюмень - ПермьТюмень - Пермь
Тюмень-Уфа Тюмень-Уфа
Тюмень-Казань
Фото: скрин с сайта Utair
#Общество#Ирина Швецова#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиаперелеты#Авиарейсы#Utair
Подпишитесь
«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?
Сегодня, 06:36
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Вчера, 07:40
«Хотят сжить со свету»: тюменцы недовольны повышением тарифов ЖКХ
Сегодня, 10:35
Если есть сиськи, то стричь не будете: тюменский барбершоп отказал клиентке в стрижке
Сегодня, 10:10
«Кухарук vs Афанасьев»: главе Тюмени порекомендовали брать пример с главы Тобольска
Сегодня, 07:05
«Работал на ВСУ»: тюменцу грозит пожизненный срок за госизмену
Сегодня, 09:30