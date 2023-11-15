Utair запускает из Тюмени три новых авиарейса — в Уфу, Казань и Пермь

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
«В этом осенне-зимнем сезоне Utair будет выполнять рейсы из городов Приволжья по 20 маршрутам, в том числе — по международным», — отметили в АК Utair
Так, с ноября самолеты Utair начнут летать из Тюмени в Казань, Пермь и Уфу.
Билеты уже есть на сайте компании. К примеру, 20 ноября, из Рощино в Казань авиаперелет по минимальному тарифу обойдется в 17,7 тыс. рублей; в Уфу — от 13,2 тыс. рублей, в Пермь — от 10,8 тыс. рублей.