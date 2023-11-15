Utair запускает из Тюмени три новых авиарейса — в Уфу, Казань и Пермь

Билеты уже есть на сайте компании. К примеру, 20 ноября, из Рощино в Казань авиаперелет по минимальному тарифу обойдется в 17,7 тыс. рублей; в Уфу — от 13,2 тыс. рублей, в Пермь — от 10,8 тыс. рублей.