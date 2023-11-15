Успеть до 30 ноября: «Страна» и Сбербанк предлагают уникальные скидки на квартиры

Благодаря акции «Зеленый день» при покупке квартиры в Тюмени клиенты «Страны Девелопмент» могут сэкономить до 1 млн 150 тысяч рублей. С учетом дисконта 5% при оформлении квартиры в ипотеку или с оплатой наличными. А также, если квартира попала под акцию «Скидка 5%». Так, например, квартира в жилом комплексе «Юнион» стоимостью 6 млн 235 тысяч рублей с учетом суммы всех скидок будет строить 5 млн 549 тысяч рублей. Экономия составит 686 тысяч рублей.