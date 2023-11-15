Успеть до 30 ноября: «Страна» и Сбербанк предлагают уникальные скидки на квартиры

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Благодаря акции «Зеленый день» при покупке квартиры в Тюмени клиенты «Страны Девелопмент» могут сэкономить до 1 млн 150 тысяч рублей. С учетом дисконта 5% при оформлении квартиры в ипотеку или с оплатой наличными. А также, если квартира попала под акцию «Скидка 5%». Так, например, квартира в жилом комплексе «Юнион» стоимостью 6 млн 235 тысяч рублей с учетом суммы всех скидок будет строить 5 млн 549 тысяч рублей. Экономия составит 686 тысяч рублей.
Для получения дополнительной скидки пользователям Домклик нужно подать заявку на ипотеку Сбербанка в веб-версиях или в мобильных приложениях Домклик и Сбербанк Онлайн или в офисе СберБанка и забронировать квартиру у застройщика до 30 ноября 2023 года. Все это можно сделать через ипотечных брокеров ГК «Страны Девелопмент».
Предложение-дисконт суммируется со всеми действующими акциями и скидками, которые распространяются на квартиры в тюменских проектах застройщика «Страна Девелопмент». В акции участвуют жилые комплексы:
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
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