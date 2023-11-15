Тюменцы дождутся новую дорогу между двумя поселками

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Поселок Московский и село Успенка в Тюменской области соединит новая дорога. Как сообщили в Главном управлении строительства, она появится не раньше 2025 года.
В ГУС уточнили, что на данный момент проектная документация находится на разработке. Строительство будет проводиться по готовности проекта.
Ранее «Наш Город» сообщал, что губернатор Александр Моор поручил отремонтировать дорогу к новой школе в Ишиме. Решение было принято по итогам личного приема граждан региона.