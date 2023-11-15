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Два тюменских поселения соединит новая дорога

Тюменцы дождутся новую дорогу между двумя поселками

15 ноября 2023, 03:30
Фото: 1MI

Два тюменских поселения соединит новая дорога

Планами поделилось Главное управление строительства региона. Документация находится на стадии разработки.

Поселок Московский и село Успенка в Тюменской области соединит новая дорога. Как сообщили в Главном управлении строительства, она появится не раньше 2025 года.

В ГУС уточнили, что на данный момент проектная документация находится на разработке. Строительство будет проводиться по готовности проекта.

Ранее «Наш Город» сообщал, что губернатор Александр Моор поручил отремонтировать дорогу к новой школе в Ишиме. Решение было принято по итогам личного приема граждан региона.

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#Общество#Строительство#Тюменская область#Дорога#Дороги#Ремонт дорог#Строительство дорог#Поселки#Села#Проект#ГУС#Любовь Селезнева
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