Тюменцам рассказали, когда заработают елочные базары

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмень приедет поезд Деда Мороза. 11 ноября Дед Мороз отправится в путешествие по России и за два месяца посетит более 80 городов страны. В этом году в рамках ежегодного тура его ждут жители Тюмени и Тобольска. В Тюмень поезд прибудет 26 ноября в 10:00, отправление поезда в 16:00. В Тобольск Дед Мороз приедет 27 ноября.