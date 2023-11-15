Тюменцам рассказали, когда заработают елочные базары

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Приобрести новогодние елки жители Тюмени смогут на специальных базарах, которые будут работать в городе с 10 декабря по 10 января. В Тюмени можно будет найти 8 точек продаж хвойных деревьев.
ул. Московский тракт, 108;
ул. Республики, 189;
ул. Республики, 205;
сквер Депутатов;
сквер Молодежный;
пруд Южный;
сквер Комсомольский;
бульвар Шаимский.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмень приедет поезд Деда Мороза. 11 ноября Дед Мороз отправится в путешествие по России и за два месяца посетит более 80 городов страны. В этом году в рамках ежегодного тура его ждут жители Тюмени и Тобольска. В Тюмень поезд прибудет 26 ноября в 10:00, отправление поезда в 16:00. В Тобольск Дед Мороз приедет 27 ноября.