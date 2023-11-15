Тюменские работодатели столкнулись с дефицитом рабочего персонала

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По данным аналитиков HeadHunter, на рабочий персонал приходится 24% всех предложений о работе. При этом на одну вакансию поступает всего 2,4 резюме при норме 4. Годом ранее этот показатель составлял 3,3.
Средний размер заработка при этом составляет 67,7 тысяч рублей. За последний год уровень предлагаемой заработной платы в данной сфере возрос на 47%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возник дефицит дворников и поваров. На одну вакансию в данных сферах приходится всего 0,6 активных резюме. В настоящее время свободными остаются более 750 вакансий дворников и поваров.