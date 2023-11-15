nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Тюмени не хватает рабочего персонала

Тюменские работодатели столкнулись с дефицитом рабочего персонала

15 ноября 2023, 07:49
Фото: 1MI

В Тюмени не хватает рабочего персонала

В Тюменской области вырос спрос на рабочий персонал. В октябре потребность в специалистах данной сферы в регионе возросла на 42% по сравнению с октябрем 2022 года.

По данным аналитиков HeadHunter, на рабочий персонал приходится 24% всех предложений о работе. При этом на одну вакансию поступает всего 2,4 резюме при норме 4. Годом ранее этот показатель составлял 3,3.

Средний размер заработка при этом составляет 67,7 тысяч рублей. За последний год уровень предлагаемой заработной платы в данной сфере возрос на 47%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возник дефицит дворников и поваров. На одну вакансию в данных сферах приходится всего 0,6 активных резюме. В настоящее время свободными остаются более 750 вакансий дворников и поваров.

Читайте также:
В Тюмени реконструируют главный корпус Аграрного университета«Что-то взорвалось?»: тюменцев разбудил сегодня ночью громкий звукНа трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение транспорта. Что случилось?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Дефицит#Вакансии#Рабочие вакансии
Подпишитесь
«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?
Сегодня, 06:36
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Вчера, 07:40
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Вчера, 05:04
В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?
Вчера, 09:27
«Кухарук vs Афанасьев»: главе Тюмени порекомендовали брать пример с главы Тобольска
Сегодня, 07:05
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Вчера, 06:04