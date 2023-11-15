Тюменские мусоросортировочные заводы присоединились к спортивной акции

Проект «Физкультура на производстве» запущен в 2021 году департаментом по спорту и молодежной политике города Тюмени в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — приобщить как можно больше людей к регулярным занятиям физической культурой. В ТЭО посчитали опыт участия в подобной акции успешным. Работники компании увлеклись идеей и решили пойти дальше — начали подготовку сборной волейбольной команды для турнира трудовых коллективов.