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Тюменские мусоросортировочные заводы присоединились к спортивной акции

Тюменские мусоросортировочные заводы присоединились к спортивной акции

15 ноября 2023, 07:16
Фото: ООО «ТЭО»
Тюменское экологическое объединение присоединилось к акции «Физкультура на производстве». Волонтёры провели первую спортивную разминку для работников компании на тюменском мусоросортировочном заводе. В ближайшее время к проекту присоединятся МСЗ в Ишиме и Тобольске.
Фото: ООО «ТЭО»

Провести зарядку на заводе приехали юноши и девушки из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Работникам не только наглядно продемонстрировали упражнения, но и вручили подробную инструкцию и видео-гид для дальнейшего самостоятельного использования.

«Разминка — важная составляющая рабочего процесса. Она не только оказывает положительное влияние на здоровье человека, но и позволяет отдохнуть, снижает утомление и повышает работоспособность. Мы с удовольствием присоединились к полезному проекту. Сотрудники с энтузиазмом подошли к выполнению упражнений, расслабились, улыбнулись и рассказали, что разминка помогла перезагрузиться и набраться сил», — поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Фото: ООО «ТЭО»

Проект «Физкультура на производстве» запущен в 2021 году департаментом по спорту и молодежной политике города Тюмени в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — приобщить как можно больше людей к регулярным занятиям физической культурой. В ТЭО посчитали опыт участия в подобной акции успешным. Работники компании увлеклись идеей и решили пойти дальше — начали подготовку сборной волейбольной команды для турнира трудовых коллективов.

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