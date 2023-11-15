Тюменские мусоросортировочные заводы присоединились к спортивной акции

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Провести зарядку на заводе приехали юноши и девушки из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Работникам не только наглядно продемонстрировали упражнения, но и вручили подробную инструкцию и видео-гид для дальнейшего самостоятельного использования.
«Разминка — важная составляющая рабочего процесса. Она не только оказывает положительное влияние на здоровье человека, но и позволяет отдохнуть, снижает утомление и повышает работоспособность. Мы с удовольствием присоединились к полезному проекту. Сотрудники с энтузиазмом подошли к выполнению упражнений, расслабились, улыбнулись и рассказали, что разминка помогла перезагрузиться и набраться сил», — поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Проект «Физкультура на производстве» запущен в 2021 году департаментом по спорту и молодежной политике города Тюмени в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — приобщить как можно больше людей к регулярным занятиям физической культурой. В ТЭО посчитали опыт участия в подобной акции успешным. Работники компании увлеклись идеей и решили пойти дальше — начали подготовку сборной волейбольной команды для турнира трудовых коллективов.