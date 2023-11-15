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Решать проблему с электросамокатами в Перми хотят по опыту Тюмени

Тюмень показала Пермскому краю, как решать проблему с электросамокатами

15 ноября 2023, 07:39
Фото: 1MI

Решать проблему с электросамокатами в Перми хотят по опыту Тюмени

Популярность электросамокатов растет во многих регионах страны, но не везде получается грамотно регулировать движение этого транспорта. Издание «Business Class» пишет, что с этой проблемой столкнулись власти Пермского края, но им есть, куда стремиться: в качестве примера выступила Тюмень.

Мнения людей

Пермяки успели изрядно устать от самокатчиков. Из 2.8 тысяч опрошенных более 55.9 процента выступают за полный запрет данного транспорта. Еще 12.1 процента респондентов оказались более снисходительными: по их мнению, самокатчиков достаточно усиленно контролировать и чаще штрафовать.

Пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев отметил, что респондентам предлагались только запретительные и ограничительные меры, конструктивных предложений не было.

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Ситуация на дорогах

Пермский край вошел в число регионов, лидирующих по количеству аварий с участием электросамокатов. С начала года там произошло 77 ДТП: на пешеходов самокатчики наехали 41 раз, 28 раз они столкнулись с машинами.

«В Перми Whoosh совместно с городской администрацией и ГИБДД ежегодно проводят обучение в Школе вождения. В 2023 году мы разместили социальную рекламу, посвященную ПДД для электросамокатов и запустили образовательную программу в школах, ССУЗах и ВУЗах городов присутствия сервиса», — отметил пресс-секретарь сервиса.

В основном, все аварии происходили из-за несоблюдения ПДД. Самокатчиков учат правильно водить, но судя по статистике, это не особо помогает.

Облик города

В Перми запрещено оставлять самокаты на газонах, детских и спортивных площадках. Их можно парковать только в зонах, специально отведенных сервисом. При этом важно, чтобы самокат не мешал пешеходам и автомобилистам. Однако, не все пользователи следуют правилам.

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В основном, за нарушения высылается предупреждение. Если пользователь не исправляет ситуацию, ему выписывается штраф в размере 500 рублей, а при повторном нарушении — 1000 рублей. В конечном итоге, аккаунт может быть заблокирован.

По мнению руководителя сообщества «Урбан Пермь» Ростислава Толмачева, для решения этого вопроса нужно перенимать опыт других городов. Например, как в Тюмени: делать специальную разметку из термопластика на тротуарах: она покажет, где можно припарковаться и не сотрется со временем.

Сейчас власти Перми рассматривают все возможные варианты решения этой проблемы. В том числе, там создается рабочая группа, которая вместе с сервисами кикшеринга будет прорабатывать план мероприятий для грамотной интеграции самокатов в городскую среду.

Несмотря на то, что Тюменская область является примером для других регионов, в ней также растет количество ДТП с участием электросамокатов. С начала года в регионе пострадали 149 человек, в том числе 40 детей.

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#Общество#Тюменская область#Аварии#Аварийность#Пермский край#Пермь#Мероприятия#Электросамокаты#Любовь Селезнева
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