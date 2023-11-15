Тюмень показала Пермскому краю, как решать проблему с электросамокатами

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Пермяки успели изрядно устать от самокатчиков. Из 2.8 тысяч опрошенных более 55.9 процента выступают за полный запрет данного транспорта. Еще 12.1 процента респондентов оказались более снисходительными: по их мнению, самокатчиков достаточно усиленно контролировать и чаще штрафовать.
Пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев отметил, что респондентам предлагались только запретительные и ограничительные меры, конструктивных предложений не было.
Пермский край вошел в число регионов, лидирующих по количеству аварий с участием электросамокатов. С начала года там произошло 77 ДТП: на пешеходов самокатчики наехали 41 раз, 28 раз они столкнулись с машинами.
«В Перми Whoosh совместно с городской администрацией и ГИБДД ежегодно проводят обучение в Школе вождения. В 2023 году мы разместили социальную рекламу, посвященную ПДД для электросамокатов и запустили образовательную программу в школах, ССУЗах и ВУЗах городов присутствия сервиса», — отметил пресс-секретарь сервиса.
В основном, все аварии происходили из-за несоблюдения ПДД. Самокатчиков учат правильно водить, но судя по статистике, это не особо помогает.
В Перми запрещено оставлять самокаты на газонах, детских и спортивных площадках. Их можно парковать только в зонах, специально отведенных сервисом. При этом важно, чтобы самокат не мешал пешеходам и автомобилистам. Однако, не все пользователи следуют правилам.
В основном, за нарушения высылается предупреждение. Если пользователь не исправляет ситуацию, ему выписывается штраф в размере 500 рублей, а при повторном нарушении — 1000 рублей. В конечном итоге, аккаунт может быть заблокирован.
По мнению руководителя сообщества «Урбан Пермь» Ростислава Толмачева, для решения этого вопроса нужно перенимать опыт других городов. Например, как в Тюмени: делать специальную разметку из термопластика на тротуарах: она покажет, где можно припарковаться и не сотрется со временем.
Сейчас власти Перми рассматривают все возможные варианты решения этой проблемы. В том числе, там создается рабочая группа, которая вместе с сервисами кикшеринга будет прорабатывать план мероприятий для грамотной интеграции самокатов в городскую среду.
Несмотря на то, что Тюменская область является примером для других регионов, в ней также растет количество ДТП с участием электросамокатов. С начала года в регионе пострадали 149 человек, в том числе 40 детей.