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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Тюменский губернатор Моор проведет прямую линию с жителями региона

Спустя полтора года: губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире

15 ноября 2023, 09:04
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменский губернатор Моор проведет прямую линию с жителями региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет традиционную прямую лини с жителям региона. В прямом эфире телеканалов «ОТР», «Тюменское время», «Тобольское время», «Ишимское время» глава региона ответит на вопросы тюменцев 29 ноября 2023 года.

Свои вопросы Александру Моору тюменцы могут задать в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Либо по номеру телефона 122.

Напомним, в 2022 году от проведения традиционной предновогодней прямой линии с жителям Тюменской области губернатор Александр Моор отказался. В последний раз в прямом эфире глава региона отвечал на вопросы тюменцев в июне 2022 года.

Тогда продолжительность прямой линии составила порядка полутора часов. От жителей поступило более 850 вопросов. Большая часть из них касалась тарифов ЖКХ и социальной поддержки.

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