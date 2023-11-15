Спустя полтора года: губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Свои вопросы Александру Моору тюменцы могут задать в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Либо по номеру телефона 122.
Напомним, в 2022 году от проведения традиционной предновогодней прямой линии с жителям Тюменской области губернатор Александр Моор отказался. В последний раз в прямом эфире глава региона отвечал на вопросы тюменцев в июне 2022 года.
Тогда продолжительность прямой линии составила порядка полутора часов. От жителей поступило более 850 вопросов. Большая часть из них касалась тарифов ЖКХ и социальной поддержки.