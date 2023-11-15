Склады тюменских предприятий перенесут в другую страну

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Делегация Торгово-промышленной палаты Тюменской области и департамента инвестиционной политики отправилась в Узбекистан для того, чтобы подобрать складское помещение и предоставить его в эксплуатацию для тюменских предприятий.
Делегация отправилась в город Чирчик, где работает индустриальный парк. Там и планируется взять помещение в аренду.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени цены на складские помещения взлетели почти на 30%. За год цены достигли 70 тысяч за квадратный метр. По информации аналитиков «Авито», одновременно с этим увеличился спрос — на 32%, число предложений на рынке возросло на 5%.