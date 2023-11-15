Склады тюменских предприятий перенесут в другую страну

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени цены на складские помещения взлетели почти на 30%. За год цены достигли 70 тысяч за квадратный метр. По информации аналитиков «Авито», одновременно с этим увеличился спрос — на 32%, число предложений на рынке возросло на 5%.