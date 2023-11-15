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Posted 15 ноября 2023, 12:06

Published 15 ноября 2023, 12:06

Modified 30 ноября 2024, 17:49

Updated 30 ноября 2024, 17:49

Склады тюменских предприятий перенесут в другую страну

Склады тюменских предприятий перенесут в другую страну

15 ноября 2023, 12:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Бюджет
Представители департамента инвестиционной политики решили арендовать за рубежом склады для предприятий Тюмени. Производственно-складскую площадку планируется взять в Узбекистане в городе Чирчик.

Делегация Торгово-промышленной палаты Тюменской области и департамента инвестиционной политики отправилась в Узбекистан для того, чтобы подобрать складское помещение и предоставить его в эксплуатацию для тюменских предприятий.

Делегация отправилась в город Чирчик, где работает индустриальный парк. Там и планируется взять помещение в аренду.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени цены на складские помещения взлетели почти на 30%. За год цены достигли 70 тысяч за квадратный метр. По информации аналитиков «Авито», одновременно с этим увеличился спрос — на 32%, число предложений на рынке возросло на 5%.

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#Общество#Бизнес#Тюмень#Предприятия#Бюджет#Узбекистан#Склады
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