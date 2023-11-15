Путь в новый дом французской журналистки

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Кристель Нэан приехала из Франции в Донбасс, когда это было максимально небезопасно, но она не испугалась, напротив, обрела здесь свой дом, стала заслуженным журналистом Донецкой Народной Республики, а сегодня по праву считается гражданкой РФ.
О своем удивительном пути в новый дом Кристель Нэан поведала в интервью известному журналисту Александру Малькевичу для проекта о ярких людях освобожденных территорий «Путь домой».
Кристель Нэан не была журналистом
До приезда в Донбасс Кристель Нэан была разработчиком веб-сайтов «в крупной международной компании в Люксембурге», работала с текстом, вела блоги. Но с началом вооруженного конфликта в Донбассе Кристель стала интересоваться происходящими событиями и быстро поняла, что западные СМИ транслируют искаженную информацию, потому решила стать независимым международным голосом правды.
В 2015 году в Донецке было создано международное информационное агентство DONi (Donetsk International Press Center) с целью донесения реальной картины происходящего в ДНР и ЛНР для западной аудитории. Кристель Нэан занималась в нем переводом материалов с английского языка на французский. В то же время она решила приехать в Донбасс.
В сентябре 2016 года Кристель Нэан получила гражданство ДНР. На следующий день после получения паспорта, по словам журналистки, она попала в базу «Миротворца» (база данных, содержащая в открытом доступе персональные данные людей (без их согласия), считающихся на Украине сепаратистами или «агентами Кремля»). «Цивилизованный Запад» безразлично отреагировал на это событие.
«Я живу здесь уже семь лет»
Кристель Нэан всегда хотела дом и собственное хозяйство. В Донбассе эта мечта стала реальностью.
Первое время журналистка жила в съемной квартире, но сейчас недалеко от Донецка имеет собственную недвижимость, разводит кур и коз, которых сама доит, имеет собаку из приюта по кличке Луна.
В 2021 году Кристель Нэан получила российское гражданство. Возвращаться на родину она не планирует. Ей стыдно за Францию, которая когда-то дала миру само понятие «права человека». А теперь дает оружие режиму, убивающему мирных людей.
История, которая врезалась в память
За годы работы в Донбассе Кристель Нэан видела много поразительных вещей, на ее опыте было большое количество историй, которые мало кого оставили бы равнодушным. Так, одна из них связана с бабушкой Ириной из Зайцева — поселка городского типа в Артемовском районе ДНР, куда с участием Кристель доставлялась гуманитарная помощь. «Этот поселок был поделен на две части: одна часть была под нашим контролем, другая — под контролем Украины», — говорит журналистка.
Получив от волонтеров продукты, местная жительница бабушка Ирина не отпустила волонтеров без бутербродов из этих же продуктов. «Эта женщина потом стала мне как вторая мама. К сожалению, она погибла в 20-м году, и в этом виноваты ВСУ… — с болью вспоминает Кристель. — Но она была такая добрая! Такая… Она все честно говорила, поэтому была целью для ВСУ».
Встреча с президентом
Несколько месяцев назад, 19 июля 2023 года, Кристель Нэан встретилась с Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», где выступила с предложением объединить западных журналистов, которые говорят правду, для повышения эффективности борьбы с пропагандой, направленной против России.
Цель подлинной журналистики — освещать действительность, вопреки опасности и угрозам. И для Кристель как борца за правду и настоящего профессионала своего дела очень важно, чтобы больше людей открыли глаза на истинное положение дел. По словам журналистки, число ее западных коллег, которые не боятся говорить то, что есть на самом деле, варьируется в районе 15-ти человек. Но даже такое небольшое количество вызывает уважение, ведь возможные риски действительно высоки.
Признание
За свою отважную работу Кристель Нэан неоднократно награждалась. На почетном месте у нее хранятся: медаль «За оборону Горловки», знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой», диплом о присвоении звания «Заслуженный журналист Донецкой Народной Республики» и знак «Военного корреспондента». Кроме того, вместе с наградами на ее полке лежит символичный осколок «американского снаряда» калибра 155 мм, который был выпущен из «французской гаубицы».
Сердце Кристель пропитано большим почтением к Героям ДНР. Со многими она знакома лично, но с кем-то так и не успела пообщаться. В знак уважения на стенах дома журналистки висят портреты некоторых значимых личностей.
«Россия — это мой дом»
Кристель Нэан родилась во Франции, и у нее были все возможности и условия прожить последние семь лет совершенно в другой обстановке, но она выбрала не остаться в стороне, сражаться за правду и разделить непростой путь жителей Донбасса. Несмотря на все сложности, испытания, угрозы, Кристель справилась и считает сегодня Россию своей Родиной.