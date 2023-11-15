Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Артем Жога — человек, который жил мирной жизнью, давал достойное воспитание сыну и не планировал связывать свою судьбу с военной службой. Но настал момент, когда они оба были вынуждены встать на защиту своей Родины.
Сегодня Артем Жога является командиром 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» имени Героя ДНР полковника А. С. Павлова и председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики. А его сын, Владимир Жога, посмертно награжден звездой Героя России и званием Героя Донецкой Народной Республики.
О своем пути домой Артем Жога рассказал в интервью российскому журналисту, работающему на освобожденных территориях, Александру Малькевичу для проекта «Путь домой».
Время, когда другие ездили на вишневых «девятках»
В 1993 году Артем Жога стал отцом. Он был в том возрасте, когда перед человеком встает выбор профессии, но вместо учебы молодой Артем думал, как прокормить семью, «отложил поступление в институт на два года» и пошел работать на завод.
Артем Жога получил профессию сварщика 5-го разряда, отучился на 6-й, но из-за низкого дохода решил сменить сферу деятельности — стал заниматься коммерцией, ездил на заработки на Дальний Восток. Через какое-то время семья Жоги переехала в Славянск, где мужчина снова пошел работать на завод. О военной карьере не было и речи.
Человек предполагает, а Бог располагает
Ни Артем Жога, ни его сын Владимир изначально не планировали связывать свои жизни с военной службой. Но судьба решила иначе: оба стали воинами «Спарты». А после убийства «Моторолы» — командира подразделения — личный состав батальона решил, что возглавить «Спарту» должен именно Володя (позывной «Воха»).
«Во время службы у нас не было понятий „отец“ и „сын“. Я слово „папа“ или „отец“ на протяжении всех этих лет услышал столько раз, что можно их посчитать по пальцам, — делится Артем Жога своими отношениями с сыном в боевых условиях. — Один из этих случаев был, когда он попал в аварию, и, очнувшись после комы, он меня называл „отец“, „папа“, что очень удивляло».
Находясь под командованием сына, Артем Жога «чувствовал себя нормально», но, как говорит мужчина: «Быть командиром батальона — это не только командовать боевыми действиями… это и жизнь батальона». Поэтому «с высоты своих прожитых лет и опыта» отец мог дать совет «Вохе». «Но это делалось так, чтобы он понимал, что это его решение», — говорит Артем Жога.
Роковое событие
5 марта 2022 года «Спарта» обеспечивала выход мирных жителей из Волновахи — зоны боевых действий. Детей и женщин разведчики буквально прикрывали собой. «Воха» получил смертельное ранение. Ему было 28 лет.
«Командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Об этом 5 марта заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин», — сообщают «Известия».
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил Владимиру Артемовичу Жоге звание Героя Донецкой Народной Республики посмертно.
Через два месяца, 9 мая 2022 года, в Москве президент России Владимир Путин вручил Артему Жоге звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын. «Воха» стал первым военнослужащим ДНР, удостоенным этого звания.
Президент России Владимир Путин встретился с отцом погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной »Воха») и вручил ему звезду Героя России, которой был награжден его сын посмертно. Об этом 9 мая сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. (Источник: «Известия»).
По словам Артема Жоги, во время встречи с главой государства РФ президент «за пределами камер» интересовался у него, как проходит спецоперация, какие есть сложности, потребности, «как гражданское население воспринимает нас на освобожденных территориях».
«Очень много “ждунов” на территории освобожденной»
Одним из источников получения информации противником являются так называемые «ждуны», которых, по мнению Жоги, очень много в новых регионах. Мужчина проводит прямую аналогию с людьми преклонного возраста в форме ОУН-УПА (украинские националистические организации, лидерами которых были Степан Бандера и Роман Шухевич соответственно, признаны в России экстремистскими и запрещены), приравненных властью Украины к ветеранам Великой Отечественной войны.
«Эти люди получали советскую зарплату, потом получали советскую пенсию, пользовались всеми социальными льготами Советского Союза и продолжали внутри себя ненавидеть Советский Союз… — говорит Артем Жога, — На их примере воспитали много националистической молодежи».
Чувство гордости, которое переполняет
В Кремле 30 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых субъектов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) в состав Российской Федерации.
Для Артема Жоги это был долгожданный день, потому он, как и многие выдающиеся люди освобожденных регионов, присутствовал при историческом событии в здании Кремля, и чувство гордости, которое тогда овладело им, не отпускает до сих пор.
«Чувство гордости, что мы, взяв одну цель в 14-м году — цель вернуться домой, в Россию, — с потерями, с большими потерями, но пришли к ней. Теперь у нас цель — отстоять наш выбор в составе Российской Федерации, вернуть свободу тем регионам, которые еще находятся под оккупацией нацистского режима. И следующий этап — восстановить все это и дать людям возможность жить в защищенном мире, построить социальную благоприятную среду для этих жителей, этих регионов, которые мы еще освободим, дать нашим детям возможность жить без обстрелов, учиться… Чувство гордости за наш народ, который на протяжении всех этих лет стремился и шел к этому. И огромная благодарность президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу, за то, что он принял решение о вхождении в состав Российской Федерации наших территорий. Чувство гордости за своего сына, за тех ребят, которые на переднем крае, не щадя живота своего, отстаивали все интересы», — делится Артем Жога основными целями и своими эмоциями от долгожданного события.
«Батяня-комбат» — председатель Народного Совета ДНР
20 сентября 2023 года на первом же заседании Народного Совета ДНР Артем Жога был единогласно избран председателем. Таким образом, Донецкая Народная Республика стала первым регионом Российской Федерации, где главный законодательный орган возглавил самый настоящий «батяня-комбат».
Путь домой — возвращение к мирной жизни
Артем Жога сумел реализовать себя в военном деле, но, как любой военнослужащий, он стремится больше времени проводить с семьей, вернуться в мирную жизнь, которую человек должен созидать, а не разрушать. «Потому что даже защищая свою землю, отстаивая свои интересы, мы все равно разрушаем чью-то жизнь», — говорит мужчина.
«Хотелось бы вернуться домой, то есть в нормальную мирную жизнь и созидать, строить, процветать, прогрессировать», — таким видит конечную точку своего пути домой Артем Жога.