Парней и девушек из ЯНАО приглашают стать космонавтами

Стать участниками программы могут как парни, так и девушки. Ознакомиться с требованиями к претендентам, перечнем личных и медицинских документов, а также нормативами физических упражнений при отборе и любыми другими вопросами, можно на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.