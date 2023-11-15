Парней и девушек из ЯНАО приглашают стать космонавтами

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей ЯНАО в ряды космонавтов. Он отметил, что округ неразрывно связан с космическими технологиями. Ведь именно космическая геологоразведка помогла оперативно и эффективно обнаружить стратегические для России запасы нефти и газа.
Космическая спутниковая система связи «Ямал» дает вам интернет, телефонию, телевидение уже более 20 лет. Разве вам не хочется посмотреть всполохи Северного сияния над родным Ямалом из космоса? Решайтесь изменить свою судьбу и повысить роль родного северного региона в деле освоения космоса, — призвал активных и молодых северян Герой России.
Стать участниками программы могут как парни, так и девушки. Ознакомиться с требованиями к претендентам, перечнем личных и медицинских документов, а также нормативами физических упражнений при отборе и любыми другими вопросами, можно на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
Заявки в космонавты принимают на сайте ямал100.рф.