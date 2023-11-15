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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Парней и девушек из ЯНАО приглашают стать космонавтами

Парней и девушек из ЯНАО приглашают стать космонавтами

15 ноября 2023, 10:05
Фото: скриншот из видео «Роскосмоса»
Герой России Олег Артемьев призвал северян стать легендами Ямала.

Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей ЯНАО в ряды космонавтов. Он отметил, что округ неразрывно связан с космическими технологиями. Ведь именно космическая геологоразведка помогла оперативно и эффективно обнаружить стратегические для России запасы нефти и газа.

Космическая спутниковая система связи «Ямал» дает вам интернет, телефонию, телевидение уже более 20 лет. Разве вам не хочется посмотреть всполохи Северного сияния над родным Ямалом из космоса? Решайтесь изменить свою судьбу и повысить роль родного северного региона в деле освоения космоса, — призвал активных и молодых северян Герой России.
Фото: скриншот из видео «Роскосмоса»

Стать участниками программы могут как парни, так и девушки. Ознакомиться с требованиями к претендентам, перечнем личных и медицинских документов, а также нормативами физических упражнений при отборе и любыми другими вопросами, можно на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Заявки в космонавты принимают на сайте ямал100.рф.

#Общество#Космос#Космонавты#Ямало-Ненецкий округ#Российская космонавтика#Программа#Герой России
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