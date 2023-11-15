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Updated Сегодня, 06:46

Обмен предлагать

Обмен предлагать

15 ноября 2023, 06:44
Фото: Брусника
Реклама. ООО «Брусника» . erid: LjN8KRDuk
Эксперты сообщают, что за октябрь и 1 половину ноября 2023 года спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья снизился на 45%. А что случилось?

Центробанк снова поднял ставку, и процент по ипотеке на вторичку теперь вырос до 17% годовых. На сегодняшний день первоначальный взнос — 20% от суммы покупки, с января 2024 ожидается рост до 30%. В этих условиях многие обратили внимание на новостройки, но высокий вступительный взнос не каждому по карману.

Фото: Брусника

Обмен

На сцену выходит обмен. Только не тот, из девяностых, когда приходится искать «размен» или вариант для объединения большой семьи, ждать месяцами, а подходящие варианты новой квартиры попросту уходят один за другим.

Суть обмена в том, что квартиру (в том числе недостроенные объекты других девелоперов) выкупает не частное лицо, а застройщик. Вырученная сумма — полностью или частично- становится первоначальным взносом за новую квартиру от Брусники. Главное — не нужно заниматься поиском покупателей и томиться в длительном ожидании, пока кто-то купит эту квартиру.

Фото: Брусника

Современный обмен по шагам:

  1. Покупатель выбирает и бронирует квартиру в любом проекте Брусники.
  2. Сервис Брусника.Обмен оценивает объект, один раз выезжает к клиенту домой, делает фотосъемку и запрашивает необходимые документы.
  3. Если квартира без обременений — выплачена ипотека, объектом не владеют дети — выкуп займет от 1 до 5 дней. Если обременения есть — до 1 месяца. Юридические вопросы решают специалисты Брусники, а для клиента это бесплатно.
  4. Вырученным от продажи клиент оплачивает новостройку полностью или частично.

Новая квартира может быть в любом проекте Брусники в Тюмени или других городах — программа действует как на строящееся жилье, так и на уже готовые варианты.

Фото: Брусника

Почему стоит воспользоваться сервисом обмена:

  • В процессе продажи и покупки нет посредников (юристов, агентов и прочих лиц) и необходимости вникать в нюансы сделки. Покупатель общается с сотрудником Брусники по принципу «единого окна»,
  • Гарантированное бронирование новой квартиры — никто не сможет купить ее раньше, как в случае, когда приходилось искать деньги на первоначальный взнос или покупателей на квартиру,
  • Возможность получить часть средств от продажи на руки — например, для ремонта,
  • После заключения сделки можно до 5 месяцев оставаться в «старой» квартире бесплатно,
  • Возможность выбрать комфортный платеж по ипотеке — у Брусники есть специальные программы со сниженными ставками от нескольких банков.
Фото: Брусника

ООО «Брусника», brusnika.ru. Проектная декларация «Октябрьский на Туре» на сайте наш. дом.рф.

#Общество#Тюмень#Покупка#Застройка#Покупка квартир#Процентные ставки#Брусника#Продажа недвижимости#Новостройки
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