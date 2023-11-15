Обмен предлагать

Суть обмена в том, что квартиру (в том числе недостроенные объекты других девелоперов) выкупает не частное лицо, а застройщик. Вырученная сумма — полностью или частично- становится первоначальным взносом за новую квартиру от Брусники. Главное — не нужно заниматься поиском покупателей и томиться в длительном ожидании, пока кто-то купит эту квартиру.