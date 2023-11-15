Обмен предлагать

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Центробанк снова поднял ставку, и процент по ипотеке на вторичку теперь вырос до 17% годовых. На сегодняшний день первоначальный взнос — 20% от суммы покупки, с января 2024 ожидается рост до 30%. В этих условиях многие обратили внимание на новостройки, но высокий вступительный взнос не каждому по карману.
На сцену выходит обмен. Только не тот, из девяностых, когда приходится искать «размен» или вариант для объединения большой семьи, ждать месяцами, а подходящие варианты новой квартиры попросту уходят один за другим.
Суть обмена в том, что квартиру (в том числе недостроенные объекты других девелоперов) выкупает не частное лицо, а застройщик. Вырученная сумма — полностью или частично- становится первоначальным взносом за новую квартиру от Брусники. Главное — не нужно заниматься поиском покупателей и томиться в длительном ожидании, пока кто-то купит эту квартиру.
Современный обмен по шагам:
Новая квартира может быть в любом проекте Брусники в Тюмени или других городах — программа действует как на строящееся жилье, так и на уже готовые варианты.
Почему стоит воспользоваться сервисом обмена: