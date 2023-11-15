Новому году быть: в Тюмени в дождь устанавливают елку на Цветном бульваре

В Тюмени несмотря на дождь устанавливают новогодние елки

В Тюмени начали устанавливать первые новогодние елки. К празднику уже нарядили ель у торгового центра по улице Широтной. В настоящее время подрядная организация приступила к установки елки на Цветном бульваре.