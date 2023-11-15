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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

В Тюмени несмотря на дождь устанавливают новогодние елки

Новому году быть: в Тюмени в дождь устанавливают елку на Цветном бульваре

15 ноября 2023, 05:27
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени несмотря на дождь устанавливают новогодние елки

В Тюмени начали устанавливать первые новогодние елки. К празднику уже нарядили ель у торгового центра по улице Широтной. В настоящее время подрядная организация приступила к установки елки на Цветном бульваре.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Заметим, сегодня в областной столице ожидаются дожди, температура воздуха составит +2…+4. Минусовая температура воздуха установится в областной столице, по прогнозам метеорологов, в предстоящие выходные дни — столбики термометров опустятся до -6…-9.

На следующей неделе метеорологи обещают 0…-5 и снег. В последние дни ноября в Тюмени вновь потеплеет до +3…+4. Согласно долгосрочным прогнозам, в первые две декады декабря морозов не будет — среднесуточная температура воздуха составит -8…-12.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени живые елки в этом году подорожают на 20-40%. Минимальная стоимость новогоднего дерева составит 1500 рублей.

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