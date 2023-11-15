nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

На улицах Тюмени всегда грязно.

«Кухарук vs Афанасьев»: главе Тюмени порекомендовали брать пример с главы Тобольска

15 ноября 2023, 07:05
Фото: 1MI
На улицах Тюмени всегда грязно.

Главе Тюмени Руслану Кухаруку порекомендовали брать пример с главы Тобольска

Теплая осень — спонсор утренней наледи и дневной грязи на дорогах. В Тобольске в этом году решили бороться с проблемой без использования «соли», тогда как в Тюмени ею по-прежнему засыпаны все улицы.

Максим Афанасьев, занимающий пост главы Тобольска похвастался нововведением — в связи с теплой осенью на дорогах города грязь теперь сгребают в ливневки, благодаря чем дороги остаются сухими и не нуждаются в «соли».

«Погода ставит перед нами нестандартные задачи. Согласен с жителями, что грязи много. Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье — смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели. Надо выходить из ситуации и минимизировать последствия такой тёплой осени», — говорит Афанасьев.
Видео: Максим Афанасьев

Как отметил почетный строитель РФ Алексей Савоськин, это очень действенный метод. Он высоко оценил решение главы Тобольска и подчеркнул, что в Тюмени почему-то такие технологии до сих пор не применяются.

«Вот он — хороший пример управления содержанием улично-дорожной сети», — сказал Савоськин.

Но в Тюмени далеко не на всех улицах имеются ливневки, к тому же у нас проблему грязи и наледи решают по-старинке — рассыпают соль, на которую часто жалуются тюменские водители и пешеходы. Это связано с тем, что в городе используют галит — он состоит из технического хлористого натрия с примесями, а потому под его воздействием ржавеют автомобили, трескаются лапы у собак, везде слякоть и грязь.

«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что у «соли» есть альтернативы, например, органически чистое средство «Нордикс», который применяют в аэропортах. Правда, его стоимость на порядок выше стоимости галита.

Читайте также:
«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов«Резко разучились водить?»: почему тюменские водители не справляются с первым снегом«Утонем в сугробах?»: как в Тюмени будут бороться со снегом в этом году
#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск#Безопасность на дорогах#Алиса Вернер
Подпишитесь
«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?
Сегодня, 06:36
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Вчера, 07:40
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Вчера, 05:04
В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?
Вчера, 09:27
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Вчера, 06:04