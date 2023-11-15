«Кухарук vs Афанасьев»: главе Тюмени порекомендовали брать пример с главы Тобольска

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Максим Афанасьев, занимающий пост главы Тобольска похвастался нововведением — в связи с теплой осенью на дорогах города грязь теперь сгребают в ливневки, благодаря чем дороги остаются сухими и не нуждаются в «соли».
«Погода ставит перед нами нестандартные задачи. Согласен с жителями, что грязи много. Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье — смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели. Надо выходить из ситуации и минимизировать последствия такой тёплой осени», — говорит Афанасьев.
Как отметил почетный строитель РФ Алексей Савоськин, это очень действенный метод. Он высоко оценил решение главы Тобольска и подчеркнул, что в Тюмени почему-то такие технологии до сих пор не применяются.
«Вот он — хороший пример управления содержанием улично-дорожной сети», — сказал Савоськин.
Но в Тюмени далеко не на всех улицах имеются ливневки, к тому же у нас проблему грязи и наледи решают по-старинке — рассыпают соль, на которую часто жалуются тюменские водители и пешеходы. Это связано с тем, что в городе используют галит — он состоит из технического хлористого натрия с примесями, а потому под его воздействием ржавеют автомобили, трескаются лапы у собак, везде слякоть и грязь.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что у «соли» есть альтернативы, например, органически чистое средство «Нордикс», который применяют в аэропортах. Правда, его стоимость на порядок выше стоимости галита.