«Кухарук vs Афанасьев»: главе Тюмени порекомендовали брать пример с главы Тобольска

Но в Тюмени далеко не на всех улицах имеются ливневки, к тому же у нас проблему грязи и наледи решают по-старинке — рассыпают соль, на которую часто жалуются тюменские водители и пешеходы. Это связано с тем, что в городе используют галит — он состоит из технического хлористого натрия с примесями, а потому под его воздействием ржавеют автомобили, трескаются лапы у собак, везде слякоть и грязь.