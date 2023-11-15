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В Тюмени судят косметолога из Москвы, из-за которой пострадала женщина

«Красота требует жертв»: «Черный косметолог» из Москвы калечила тюменок

15 ноября 2023, 06:52
Фото: 1MI

В Тюмени судят косметолога из Москвы, из-за которой пострадала женщина

Москвичка организовала сеть косметологических салонов по всей России, в том числе и в Тюмени. Ее подчиненные использовали несертифицированные аппараты, из-за чего пострадали люди.
Сюжет
Суд

Жительница Москвы попала под суд за оказание опасных для здоровья косметологических услуг. 28-летняя женщина организовала сеть салонов, кабинет также был и в Тюмени.

Москвичка приобрела аппарат для проведения SMAS-лифтинга, при этом она знала, что он не зарегистрирован и не имеет необходимой маркировки.

«Также ей было известно, что данный аппарат не является медицинским изделием, предназначенным для оказания косметологических услуг. После этого обвиняемая договорилась с жительницей Тюмени, не имеющей сертификата врача — косметолога, о проведении ею за денежное вознаграждение указанных процедур», — отметила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.
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В августе к тюменскому косметологу обратилась местная жительница, ей был проведен SMAS-лифтинг методом ультразвуковой подтяжки кожи рук. После процедуры у женщины возникли осложнения в виде нейропатии — нарушения работы нервов, вследствие чего ей потребовалась операция.

Сейчас москвичка находится под стражей. Уголовное дело, возбужденное в отношении ее тюменской коллеги, также находится на рассмотрении в суде.

Ранее «Наш Город» выяснил, почему в Тюменской области массово продают салоны красоты. Некоторые владельцы хотят избавиться от своего бизнеса как можно скорее.

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