«Красота требует жертв»: «Черный косметолог» из Москвы калечила тюменок

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Жительница Москвы попала под суд за оказание опасных для здоровья косметологических услуг. 28-летняя женщина организовала сеть салонов, кабинет также был и в Тюмени.
Москвичка приобрела аппарат для проведения SMAS-лифтинга, при этом она знала, что он не зарегистрирован и не имеет необходимой маркировки.
«Также ей было известно, что данный аппарат не является медицинским изделием, предназначенным для оказания косметологических услуг. После этого обвиняемая договорилась с жительницей Тюмени, не имеющей сертификата врача — косметолога, о проведении ею за денежное вознаграждение указанных процедур», — отметила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.
В августе к тюменскому косметологу обратилась местная жительница, ей был проведен SMAS-лифтинг методом ультразвуковой подтяжки кожи рук. После процедуры у женщины возникли осложнения в виде нейропатии — нарушения работы нервов, вследствие чего ей потребовалась операция.
Сейчас москвичка находится под стражей. Уголовное дело, возбужденное в отношении ее тюменской коллеги, также находится на рассмотрении в суде.
Ранее «Наш Город» выяснил, почему в Тюменской области массово продают салоны красоты. Некоторые владельцы хотят избавиться от своего бизнеса как можно скорее.