«Изюминка города»: тюменские застройщики преобразят микрорайон ДОК

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В микрорайоне появятся новые жилые дома и социальные объекты. На данный момент там уже ведутся работы. Для застройки было заключено 4 договора. В ДОКе помимо жилых домов появятся новые детские сады, школы, полицейский участок, пожарное депо, спортивные площадки и дамба.
«Территория большая, там уже работает несколько застройщиков. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. Это было сделано для того, чтобы оптимально распределить нагрузку, потому что микрорайон большой, большой объем сноса и возведения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. Я думаю, что ДОК станет изюминкой города», — рассказал заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков на обсуждении благоустройства ДОКа.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени появятся новые съезды с объездной. В ГУС уточнили, что дополнительные съезды позволят водителям развернуться и попасть в Плеханово со стороны Интернациональной. На данный момент проект находится на разработке.