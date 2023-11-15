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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Застройщики сделают из микрорайона Тюмени «изюминку города»

«Изюминка города»: тюменские застройщики преобразят микрорайон ДОК

15 ноября 2023, 13:32
Фото: 1MI

Застройщики сделают из микрорайона Тюмени «изюминку города»

В рамках комплексного развития территории в Тюмени обустроят микрорайон ДОК. Общая площадь территории составляет 120 гектаров. Застройкой займутся сразу 4 компании: три из них планируют завершить работы в течение 8 лет, другая в течение 10 лет.

В микрорайоне появятся новые жилые дома и социальные объекты. На данный момент там уже ведутся работы. Для застройки было заключено 4 договора. В ДОКе помимо жилых домов появятся новые детские сады, школы, полицейский участок, пожарное депо, спортивные площадки и дамба.

«Территория большая, там уже работает несколько застройщиков. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. Это было сделано для того, чтобы оптимально распределить нагрузку, потому что микрорайон большой, большой объем сноса и возведения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. Я думаю, что ДОК станет изюминкой города», — рассказал заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков на обсуждении благоустройства ДОКа.
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени появятся новые съезды с объездной. В ГУС уточнили, что дополнительные съезды позволят водителям развернуться и попасть в Плеханово со стороны Интернациональной. На данный момент проект находится на разработке.

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#Тюмень#Строительство#Микрорайон#Социальные объекты#Застройка#Дмитрий Балобанов
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