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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Итоги дня в Тюмени: задержание за госизмену, чей мэр экологичнее, барберы-сексисты

Итоги дня в Тюмени: задержание за госизмену, чей мэр экологичнее, барберы-сексисты

15 ноября 2023, 16:26
Фото: Midjourney
Дайджест событий за 15 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Мэру Тюмени посоветовали взять пример с тобольского коллеги

Как только выпал первый снег, жители Тюмени стали жаловаться на грязь и слякоть, которая образуется на дорогах из-за реагентов. В Тобольске же отказались от «соли» и засыпают гололедицу песком, а оттаявшую слякоть сгребают в ливневки.

«Погода ставит перед нами нестандартные задачи. Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье — смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед», — пояснил глава города Максим Афанасьев.

Нововведение тобольчан оценил тюменский эксперт — почетный строитель РФ Алексей Савоськин. Он посетовал, что в областной столице такой метод не приняли на вооружение и продолжают засыпать город галитом, от которого страдают пешеходы, автомобилисты и животные.

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Тюменец может лишиться свободы на пожизненно из-за работы на ВСУ

ФСБ Тюменской области задержала местного жителя, который подозревается в госизмене. По версии силовиков, он передавал украинским военным секретные данные.

«Гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области», — сообщили силовики.
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Стало известно, где и когда откроются в Тюмени елочные базары

Живую елку или сосну к Новому году в Тюмени можно будет купить на специальных базарах. В этом году для них отведено восемь площадок, которые начнут работать с 10 декабря.

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Более половины тюменцев оплатили налоги на имущество раньше установленного срока

Практически 54 процентов жителей Тюменской области, которые получили уведомления на имущественный налог, оплатили его досрочно. Это на 4 процента выше прошлогоднего показателя.

Всего в государственную казну Тюменской области в этом году от налоговых сборов на имущество должно поступить 3,3 млрд рублей, из них 1,9 млрд — это транспортные налоги и 1 млрд — налоги на имущество физлиц.

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Тюменка обвинила местный барбешоп в сексизме

Жительница Тюмени хотела обновить свою короткую стрижке в одном из барбешопов, но получила отказ из-за того, что она не мужчина. В салоне ей сказали, что концепция их сети не подразумевает обслуживание женщин.

«То есть если у меня есть сиськи, то вы меня стричь не будете?» Ответ был молниеносным и категоричным: «Совершенно верно»», — рассказала тюменка.

Но больше всего ее возмутил не сам отказ, а двойные стандарты барбершопа, в котором обслуживаться женщинам нельзя, но работать, как оказалось, можно.

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