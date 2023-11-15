Итоги дня в Тюмени: задержание за госизмену, чей мэр экологичнее, барберы-сексисты

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Как только выпал первый снег, жители Тюмени стали жаловаться на грязь и слякоть, которая образуется на дорогах из-за реагентов. В Тобольске же отказались от «соли» и засыпают гололедицу песком, а оттаявшую слякоть сгребают в ливневки.
«Погода ставит перед нами нестандартные задачи. Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье — смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед», — пояснил глава города Максим Афанасьев.
Нововведение тобольчан оценил тюменский эксперт — почетный строитель РФ Алексей Савоськин. Он посетовал, что в областной столице такой метод не приняли на вооружение и продолжают засыпать город галитом, от которого страдают пешеходы, автомобилисты и животные.
ФСБ Тюменской области задержала местного жителя, который подозревается в госизмене. По версии силовиков, он передавал украинским военным секретные данные.
«Гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области», — сообщили силовики.
Живую елку или сосну к Новому году в Тюмени можно будет купить на специальных базарах. В этом году для них отведено восемь площадок, которые начнут работать с 10 декабря.
Практически 54 процентов жителей Тюменской области, которые получили уведомления на имущественный налог, оплатили его досрочно. Это на 4 процента выше прошлогоднего показателя.
Всего в государственную казну Тюменской области в этом году от налоговых сборов на имущество должно поступить 3,3 млрд рублей, из них 1,9 млрд — это транспортные налоги и 1 млрд — налоги на имущество физлиц.
Жительница Тюмени хотела обновить свою короткую стрижке в одном из барбешопов, но получила отказ из-за того, что она не мужчина. В салоне ей сказали, что концепция их сети не подразумевает обслуживание женщин.
«То есть если у меня есть сиськи, то вы меня стричь не будете?» Ответ был молниеносным и категоричным: «Совершенно верно»», — рассказала тюменка.
Но больше всего ее возмутил не сам отказ, а двойные стандарты барбершопа, в котором обслуживаться женщинам нельзя, но работать, как оказалось, можно.