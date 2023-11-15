«Хотят сжить со свету»: тюменцы недовольны повышением тарифов ЖКХ

В 2024 году тюменские власти хотят поднять тарифы ЖКХ в регионе на 9,8%. Индексы изменения оплаты за ЖКХ были одобрены Правительством России. Жители Тюменской области отнеслись к этой новости негативно — в социальных сетях можно найти множество недовольных комментариев по поводу поднятия цен.