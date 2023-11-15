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«Хотят сжить со свету»: тюменцы недовольны повышением тарифов ЖКХ

«Хотят сжить со свету»: тюменцы недовольны повышением тарифов ЖКХ

15 ноября 2023, 10:35
Фото: 1MI
После того, как тюменцам стало известно о повышении тарифов на ЖКХ, в социальных сетях появилось множество недовольных. Некоторые опасаются, что их средств не хватит на оплату услуг.

В 2024 году тюменские власти хотят поднять тарифы ЖКХ в регионе на 9,8%. Индексы изменения оплаты за ЖКХ были одобрены Правительством России. Жители Тюменской области отнеслись к этой новости негативно — в социальных сетях можно найти множество недовольных комментариев по поводу поднятия цен.

«Ладно мы, молодежь, еще можем работать, как-нибудь выкрутимся. А пенсионеры? О них подумали, им как жить? Совсем хотят сжить со свету людей», — пишет тюменка.
«Кто задумывался над вопросом, почему философ Диоген сидел в бочке, то вот он ответ: чтобы не платить за коммуналку», — иронизирует Сергей.
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Ранее «Наш город» писал о том, что из-за санкций в Тюмени взлетели цены на игрушки. В Тюменских магазинах цены на конструкторы Lego взлетели в среднем на 1,5 тысячи рублей. Ранее компания ушла с российского рынка из-за санкций в отношении страны.

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#Общество#Тюмень#Рост цен#Пенсионеры#Цены#Социальные сети#ЖКХ#Повышение тарифов#Дмитрий Балобанов
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