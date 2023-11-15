Губернатор МО рассказал, что добровольцам подмосковного полка выплатят миллион рублей

«Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьезная и основательная подготовка», — отметил Андрей Воробьев. Он добавил, что администрация Московской области всегда оказывала поддержку ВС РФ, но полк Московской области правительство возьмет на особый контроль. В целях решения задач, связанных с дооснащением и постоянным взаимодействием, Воробьев, по его словам, лично поддерживает постоянную связь с командиром. С особым вниманием в администрации Подмосковья также занимаются поддержкой семей военнослужащих. Эта деятельность, считает губернатор, подразумевает много тонкостей, поэтому контакт с близкими бойцов необходимо сохранять постоянно.