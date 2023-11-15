Губернатор МО рассказал, что добровольцам подмосковного полка выплатят миллион рублей

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Набор производят с конца октября. Предположительно в состав полка войдут более двух тысяч военнослужащих: офицеры, прапорщики, рядовые. Об этом информирует riamo.
Кроме финансовой поддержки, добровольцам также полагаются льготы в виде кредитных каникул, освобождения от налога на имущество, приостановления по судебным делам, сохранения рабочего места.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, генерал-лейтенант, замглавнокомандующего Сухопутными войсками РФ Александр Матовников и военком Подмосковья Алексей Астахов побывали в воинской части с целью инспектирования процесса комплектования нового подразделения.
«Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьезная и основательная подготовка», — отметил Андрей Воробьев. Он добавил, что администрация Московской области всегда оказывала поддержку ВС РФ, но полк Московской области правительство возьмет на особый контроль. В целях решения задач, связанных с дооснащением и постоянным взаимодействием, Воробьев, по его словам, лично поддерживает постоянную связь с командиром. С особым вниманием в администрации Подмосковья также занимаются поддержкой семей военнослужащих. Эта деятельность, считает губернатор, подразумевает много тонкостей, поэтому контакт с близкими бойцов необходимо сохранять постоянно.
В данный момент добровольцы полка участвуют в мероприятиях по первоначальной боевой подготовке в Подмосковье. Для проведения занятий приглашены инструкторы с опытом боевых действий. Помимо мотострелковой части в Подмосковье, часть бойцов прибыла для подготовки в учебные центры: это относится в том числе к военнослужащим таких специальностей, как механики, артиллеристы.
После завершения процесса комплектования полка в Подмосковье военнослужащие будут направлены на полигон, где примут участие в учениях с тяжёлой техникой и вооружением. После боевого слаживания полк Московской области отправится в зону СВО — выполнять боевые задачи.
Для записи в полк нужно оставить заявку на сайте контрактмо.рф или в боте Telegram @contractMObot. Для консультации необходимо обращаться по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.