Если есть сиськи, то стричь не будете: тюменский барбершоп отказал клиентке в стрижке

Тюменский барбершоп отказал клиентке в мужской стрижке

Жительница Тюмени не смогла подстричься в барбершопе из-за того, что она — женщина. Администратор отказался записать ее к мастеру, так как концепция сети салонов предусматривает исключительно обслуживание мужчин.