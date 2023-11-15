Если есть сиськи, то стричь не будете: тюменский барбершоп отказал клиентке в стрижке

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
О своем неудавшемся походе за прической тюменка рассказала в авторской колонке «72.ру».
«У меня короткая стрижка. Недавно я зашла в один из ближайших к дому барбершопов и попросила записать меня, но в ответ услышала отказ. Мастер, который по совместительству работает еще и администратором, заявил, что они не стригут женщин. От такого поворота я буквально впала в ступор и говорю: „То есть если у меня есть сиськи, то вы меня стричь не будете?“ Ответ был молниеносным и категоричным: „Совершенно верно“», — пояснила сибирячка.
Девушке посоветовали ознакомиться с концепцией сети барбершопов, где прописаны правила обслуживания.
«Я понимаю, что этот бизнес открыл мужчина и, судя по всему, он решил обслуживать исключительно мужчин. Они там полосками убирают волосы между бровями, стригут волосы в носу и в ушах — это всё прекрасно! Мужчина тоже должен хорошо выглядеть, а не ходить обросший как обезьяна. Вопрос в другом — почему они отказываются обслуживать меня. Я же не бесплатно навязываюсь. Я хотела получить обычную мужскую стрижку», — возмущается автор.
При этом в салонах сети кроме мастеров мужского пола, есть парикмахеры-девушки. Видимо устав барпершопа к ним более лоялен.
«Я никогда не была феминисткой, но в случае с этим барбершопом меня возмутила такая несправедливость. Это какие-то двойные стандарты. Я знаю многих девчонок, которые носят короткие мужские стрижки, но это не повод отказывать нам в услуге», — отмечает девушка.