nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Тюменский барбершоп отказал клиентке в мужской стрижке

Если есть сиськи, то стричь не будете: тюменский барбершоп отказал клиентке в стрижке

15 ноября 2023, 10:10
Фото: 1MI

Тюменский барбершоп отказал клиентке в мужской стрижке

Жительница Тюмени не смогла подстричься в барбершопе из-за того, что она — женщина. Администратор отказался записать ее к мастеру, так как концепция сети салонов предусматривает исключительно обслуживание мужчин.

О своем неудавшемся походе за прической тюменка рассказала в авторской колонке «72.ру».

«У меня короткая стрижка. Недавно я зашла в один из ближайших к дому барбершопов и попросила записать меня, но в ответ услышала отказ. Мастер, который по совместительству работает еще и администратором, заявил, что они не стригут женщин. От такого поворота я буквально впала в ступор и говорю: „То есть если у меня есть сиськи, то вы меня стричь не будете?“ Ответ был молниеносным и категоричным: „Совершенно верно“», — пояснила сибирячка.

Девушке посоветовали ознакомиться с концепцией сети барбершопов, где прописаны правила обслуживания.

«Я понимаю, что этот бизнес открыл мужчина и, судя по всему, он решил обслуживать исключительно мужчин. Они там полосками убирают волосы между бровями, стригут волосы в носу и в ушах — это всё прекрасно! Мужчина тоже должен хорошо выглядеть, а не ходить обросший как обезьяна. Вопрос в другом — почему они отказываются обслуживать меня. Я же не бесплатно навязываюсь. Я хотела получить обычную мужскую стрижку», — возмущается автор.

При этом в салонах сети кроме мастеров мужского пола, есть парикмахеры-девушки. Видимо устав барпершопа к ним более лоялен.

«Я никогда не была феминисткой, но в случае с этим барбершопом меня возмутила такая несправедливость. Это какие-то двойные стандарты. Я знаю многих девчонок, которые носят короткие мужские стрижки, но это не повод отказывать нам в услуге», — отмечает девушка.
Читайте также:
Спустя полтора года: губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфиреВ следующем году в Тюменской области двери откроют 15 новых школВ Тюмени авиапассажира оштрафовали на 1 тысячу рублей за любопытство
#Общество#Ирина Швецова
Подпишитесь
«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?
Сегодня, 06:36
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Вчера, 07:40
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Вчера, 05:04
В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?
Вчера, 09:27
«Кухарук vs Афанасьев»: главе Тюмени порекомендовали брать пример с главы Тобольска
Сегодня, 07:05
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Вчера, 06:04