Диетолог: Лапша быстрого приготовления не насыщает надолго

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Беседуя с журналистом NEWS.ru Круглова рассказала, что такая лапша — это большое количество быстрых углеводов, а вот волокон, минералов и витаминов в ней нет.
Ранее терапевт Ольга Чиркова перечислила факторы, усиливающие риск развития сахарного диабета. Среди них: низкая физическая активность, недостаток сна, злоупотребление фастфудом и газировкой, наряду с курением, ведут к развитию сахарного диабета.
Диабет поражает стенки кровеносных сосудов и нервные окончания. В итоге нарушается работа почек, сердца, портится зрение.