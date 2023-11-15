nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Диетолог: Лапша быстрого приготовления не насыщает надолго

15 ноября 2023, 09:28
Диетолог Наталья Круглова напомнила в интервью, что лапша быстрого приготовления не способна утолить голод на длительный срок.

Беседуя с журналистом NEWS.ru Круглова рассказала, что такая лапша — это большое количество быстрых углеводов, а вот волокон, минералов и витаминов в ней нет.

Ранее терапевт Ольга Чиркова перечислила факторы, усиливающие риск развития сахарного диабета. Среди них: низкая физическая активность, недостаток сна, злоупотребление фастфудом и газировкой, наряду с курением, ведут к развитию сахарного диабета.

Диабет поражает стенки кровеносных сосудов и нервные окончания. В итоге нарушается работа почек, сердца, портится зрение.

Подпишитесь
«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?
Сегодня, 06:36
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Вчера, 07:40
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Вчера, 05:04
В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?
Вчера, 09:27
«Кухарук vs Афанасьев»: главе Тюмени порекомендовали брать пример с главы Тобольска
Сегодня, 07:05
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Вчера, 06:04