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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:40

Тюменцев напугал ночной хлопок, похожий на взрыв

«Что-то взорвалось?»: тюменцев разбудил сегодня ночью громкий звук

15 ноября 2023, 06:33
Фото: 1MI

Тюменцев напугал ночной хлопок, похожий на взрыв

В Тюмени вторую неделю происходит нечто необъяснимое. В конце минувшей недели громкие хлопки, от которых даже вибрировали здания, напугали жителей Ишимского и Сладковского районов. В ночь со вторника на среду, с 14 на 15 ноября, аналогичный хлопок вызвал беспокойство у жителей Тюмени.

О громких звуках сообщили в социальных сетях жители Лесобазы, микрорайона Тура и других районов города.

Видео: тг-канал Тюмень

Хлопок был такой силы, что на припаркованных во дворе домов машинах сработали сигнализации. Горожане предположили, что, возможно, что-то взорвалось на ТЭЦ. Однако в МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что каких-либо происшествия зарегистрировано не было.

«К нам информация о хлопках и громких звуках не поступала», — кратко пояснили в МЧС.

Между тем, вопрос о том, что стало причиной хлопка в Тюмени, разбудившего сотни жителей областной столице сегодня ночью, остается открытым. Природа происхождения хлопков в Ишимском и Сладковском районах также неясна. Муниципальные власти еще в пятницу заверили, что никаких ЧП на территории муниципалитетов не произошло.

Ишимский краевед Геннадий Крамор предположил, что причиной громких звуков, которые слышали на минувшей неделе тюменцы, стал взорвавшийся в атмосфере газовый (ледяной) метеорит.

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