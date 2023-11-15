«Что-то взорвалось?»: тюменцев разбудил сегодня ночью громкий звук

Между тем, вопрос о том, что стало причиной хлопка в Тюмени, разбудившего сотни жителей областной столице сегодня ночью, остается открытым. Природа происхождения хлопков в Ишимском и Сладковском районах также неясна. Муниципальные власти еще в пятницу заверили, что никаких ЧП на территории муниципалитетов не произошло.