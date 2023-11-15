«Что-то взорвалось?»: тюменцев разбудил сегодня ночью громкий звук

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
О громких звуках сообщили в социальных сетях жители Лесобазы, микрорайона Тура и других районов города.
Хлопок был такой силы, что на припаркованных во дворе домов машинах сработали сигнализации. Горожане предположили, что, возможно, что-то взорвалось на ТЭЦ. Однако в МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что каких-либо происшествия зарегистрировано не было.
«К нам информация о хлопках и громких звуках не поступала», — кратко пояснили в МЧС.
Между тем, вопрос о том, что стало причиной хлопка в Тюмени, разбудившего сотни жителей областной столице сегодня ночью, остается открытым. Природа происхождения хлопков в Ишимском и Сладковском районах также неясна. Муниципальные власти еще в пятницу заверили, что никаких ЧП на территории муниципалитетов не произошло.
Ишимский краевед Геннадий Крамор предположил, что причиной громких звуков, которые слышали на минувшей неделе тюменцы, стал взорвавшийся в атмосфере газовый (ледяной) метеорит.