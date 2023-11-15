Бречалов: Всем мобилизованным из Удмуртии положены региональные выплаты

В своем видеообращении глава региона уточнил, что данный вид поддержки предусмотрен для мобилизованных военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации по контракту с Минобороны России, а также для жителей Удмуртии, которые сейчас заключают такие контракты.