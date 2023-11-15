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Updated Сегодня, 12:45

Бречалов: Всем мобилизованным из Удмуртии положены региональные выплаты

Бречалов: Всем мобилизованным из Удмуртии положены региональные выплаты

15 ноября 2023, 12:45
Фото: Midjourney
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что для всех мобилизованных, служащих по контракту с Минобороны в зоне специальной военной операции, вводятся региональные выплаты по 50 000 рублей.

Выплаты начнут производить уже с начала декабря, информирует udm-info.ru.

В своем видеообращении глава региона уточнил, что данный вид поддержки предусмотрен для мобилизованных военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации по контракту с Минобороны России, а также для жителей Удмуртии, которые сейчас заключают такие контракты.

Также некоторые участники СВО из Удмуртии получат материальную помощь в объеме 500 000 рублей. Это военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие звание полиции, добровольцы, которые отправились в зону СВО и в ходе военных действий, получившие увечья, травмы, тяжело раненные или контуженные.

Для участников спецоперации предусмотрена льгота в виде компенсации в размере до 100 000 рублей за газификацию участков (домов).

Поддержка распространяется и на членов семей военнослужащих (содействие в поиске работы, получении специальности или дополнительного профессионального образования).

Также семьи участников СВО могут рассчитывать на бесплатную медпомощь, психологическую поддержку, помощь в оформлении социальных и других выплат. По всем правовым вопросам им предоставят бесплатные консультации.

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