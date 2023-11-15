«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?

Однако это течение быстро угасло и не получило значительной поддержки от властей. Сегодня эксперты прочат ту же судьбу идее с запретом «наливаек». Это невыгодно с экологической и социальной стороны, а также пока сложно спрогнозировать, как на это отреагируют завсегдатаи таких заведений, и не устроят ли они бунты и протесты.