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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:46

Тюменцы выступили за запрет заведений с разливными напитками в жилых домах.

«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?

15 ноября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Тюменцы выступили за запрет заведений с разливными напитками в жилых домах.

Тюменцы выступили за запрет заведений с разливными напитками в жилых домах

«Наливайками» сейчас называют заведения, где алкогольные напитки продают на разлив, но при этом из-за статуса «кафе» делать это можно, и в праздники, и после 21:00. На подобные места регулярно поступают жалобы, на что обратили внимание в Госдуме. Но могут ли их закрыть на самом деле?

В чем проблема «наливаек» и «разливух»?

Сколько в Тюменской области существуют места круглосуточного розлива алкоголя, столько же жильцы домов, где эти заведения располагаются, выражают свое недовольство. Причем это негодование неудивительно, сейчас в городе располагается более 800 «кафе», где продают пиво и другие напитки на разлив. Такие магазины располагаются буквально на каждом шагу. Если посмотреть на карту города, то в каждом микрорайоне «разливухи» располагаются буквально в 100 метрах друг от друга.

Так в квадрате улиц Широтная — Пермякова — Федюнинского — Федорова, который по площади занимает всего 1,98 километр, находится 17 «наливаек. Порою в одном длинном оме могут работать 2 подобных заведения — у 1 подъезда и у последнего, чтобы далеко ходить не пришлось.

Учитывая такую близость и ценовую доступность алкоголя, спиваются в районе многие, но на этом дело не заканчиваются, тюменцы «подшофе» порою начинают устраивать беспорядки, кто-то начинает портить общее имущество, кто-то лезет в драку и так далее. После таких безумных вечеринок, жильцы домов начинают активно жаловаться и требуют запрета этих питейных заведений.

С мнением этих людей согласен и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах.

«Из-за деятельности „наливаек“ люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее», — считает Володин.

Мы опросили около тысячи тюменцев и выяснили, что 56% жителей области выступают за запрет «наливаек» и считают, что необходимо оборудовать отдельные места для продажи. 16% проголосовали за вариант с запретам продажи в ночное время и выдачей бутылок навынос. А 28% респондентов уверены в том, что менять ничего не нужно.

Самого популярного мнения придерживается и тюменский общественник Владимир Воронин. Он считает, что подобные заведения стоит запретить вовсе.

«Я за „закрыть“. Но у нас депутаты вроде уже все решили…», — говорит Воронин.
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Почему тотальный запрет маловероятен?

Стоит отметить, что ранее субъектам РФ была передана возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции. Сейчас законопроект внесен в Государственную Думу, его рассмотрят в приоритетном порядке.

Но Минфин уже заявил о том, что предлагаемый запрет создаст новый административный барьер для бизнесменов. Кроме того, собрание жильцов может начать злоупотреблять полномочиями, например, сговариваться против конкретных предпринимателей.

«Я уверен, что никогда у нас в России не запретят магазины разливных напитков. Это попросту экономически невыгодно. Одна такая точка дохода приносит больше, чем придомовой продуктовый, больше, чем игровая для детей, больше, чем шаурмечная и так далее. Это выгодные бизнес, особенно для сетевиков. А прибыльный бизнес — это хорошие налоги в бюджет государства, поэтому из-за недовольных мамочек никто ничего закрывать не будет», — объясняет экономист Ирина Меняйлова.

К тому же есть и другой фактор, сигнализирующий о том, что закрыть «наливайки» — это не лучшая идея, он психологический. Как говорит тюменский психолог Петр Зосимов, разливные кафе — это сдерживающий фактор для многих неприятных происшествий.

«Не стоит забывать, что человек, который ищет — всегда найдет, а запретный плод особенно сладок. Если вы закроете такие точки, то люди будут идти в ближайшие магазины и брать силой то, что им нужно. Запрет всегда порождает протест. Начнут открывать подпольные точки и продавать там паленый алкоголь. Запреты даже с подростками не работают, а вы хотите куче взрослых людей это правило диктовать. Я считаю, что ничего хорошего из этого не выйдет», — говорит психолог.

Стоит также отметить, что несмотря на широкое распространение «наливаек», которых с каждым днем становится все больше, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снижается, об этом говорят в прокуратуре Тюменской области. По данным силовиков, с начала года в регионе стало на 11,3% меньше преступлений, совершенных пьяными людьми.

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Неудачная практика уже была

Тюменцы и жители других регионов России помнят, как несколько лет назад набирало популярность движение «Отраву — за поселения». Активисты течения считали, что продажу любого алкоголя в городе необходимо запретить, а все магазины, где он будет иметься в продаже — нужно расположить за городом. Тогда одним из специалистов, опрашивающих людей по данному вопросы была социолог Наталья Девлешова.

«Большинство откровенно было против, причем это были очень осознанные люди, а не алкоголики. Они понимали, что это повлечет тотальные беспорядки, люди будут закупаться десятками литров алкоголя и откроют подпольные магазины. Конечно были и люди поддерживающие идею, но их было меньше», — говорит социолог.

Однако это течение быстро угасло и не получило значительной поддержки от властей. Сегодня эксперты прочат ту же судьбу идее с запретом «наливаек». Это невыгодно с экологической и социальной стороны, а также пока сложно спрогнозировать, как на это отреагируют завсегдатаи таких заведений, и не устроят ли они бунты и протесты.

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