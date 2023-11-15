«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:46
Сколько в Тюменской области существуют места круглосуточного розлива алкоголя, столько же жильцы домов, где эти заведения располагаются, выражают свое недовольство. Причем это негодование неудивительно, сейчас в городе располагается более 800 «кафе», где продают пиво и другие напитки на разлив. Такие магазины располагаются буквально на каждом шагу. Если посмотреть на карту города, то в каждом микрорайоне «разливухи» располагаются буквально в 100 метрах друг от друга.
Так в квадрате улиц Широтная — Пермякова — Федюнинского — Федорова, который по площади занимает всего 1,98 километр, находится 17 «наливаек. Порою в одном длинном оме могут работать 2 подобных заведения — у 1 подъезда и у последнего, чтобы далеко ходить не пришлось.
Учитывая такую близость и ценовую доступность алкоголя, спиваются в районе многие, но на этом дело не заканчиваются, тюменцы «подшофе» порою начинают устраивать беспорядки, кто-то начинает портить общее имущество, кто-то лезет в драку и так далее. После таких безумных вечеринок, жильцы домов начинают активно жаловаться и требуют запрета этих питейных заведений.
С мнением этих людей согласен и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах.
«Из-за деятельности „наливаек“ люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее», — считает Володин.
Мы опросили около тысячи тюменцев и выяснили, что 56% жителей области выступают за запрет «наливаек» и считают, что необходимо оборудовать отдельные места для продажи. 16% проголосовали за вариант с запретам продажи в ночное время и выдачей бутылок навынос. А 28% респондентов уверены в том, что менять ничего не нужно.
Самого популярного мнения придерживается и тюменский общественник Владимир Воронин. Он считает, что подобные заведения стоит запретить вовсе.
«Я за „закрыть“. Но у нас депутаты вроде уже все решили…», — говорит Воронин.
«Я уверен, что никогда у нас в России не запретят магазины разливных напитков. Это попросту экономически невыгодно. Одна такая точка дохода приносит больше, чем придомовой продуктовый, больше, чем игровая для детей, больше, чем шаурмечная и так далее. Это выгодные бизнес, особенно для сетевиков. А прибыльный бизнес — это хорошие налоги в бюджет государства, поэтому из-за недовольных мамочек никто ничего закрывать не будет», — объясняет экономист Ирина Меняйлова.
«Не стоит забывать, что человек, который ищет — всегда найдет, а запретный плод особенно сладок. Если вы закроете такие точки, то люди будут идти в ближайшие магазины и брать силой то, что им нужно. Запрет всегда порождает протест. Начнут открывать подпольные точки и продавать там паленый алкоголь. Запреты даже с подростками не работают, а вы хотите куче взрослых людей это правило диктовать. Я считаю, что ничего хорошего из этого не выйдет», — говорит психолог.
Тюменцы и жители других регионов России помнят, как несколько лет назад набирало популярность движение «Отраву — за поселения». Активисты течения считали, что продажу любого алкоголя в городе необходимо запретить, а все магазины, где он будет иметься в продаже — нужно расположить за городом. Тогда одним из специалистов, опрашивающих людей по данному вопросы была социолог Наталья Девлешова.
«Большинство откровенно было против, причем это были очень осознанные люди, а не алкоголики. Они понимали, что это повлечет тотальные беспорядки, люди будут закупаться десятками литров алкоголя и откроют подпольные магазины. Конечно были и люди поддерживающие идею, но их было меньше», — говорит социолог.
Однако это течение быстро угасло и не получило значительной поддержки от властей. Сегодня эксперты прочат ту же судьбу идее с запретом «наливаек». Это невыгодно с экологической и социальной стороны, а также пока сложно спрогнозировать, как на это отреагируют завсегдатаи таких заведений, и не устроят ли они бунты и протесты.