«Звездочка» Донбасса

«Путь в 8 лет, путь домой, путь в нашу любимую, родную Россию. Он не был таким легким, как кажется другим, потому что многие не знают, что здесь происходило с 14-го года. Для многих война началась в 22-м году, когда СВО началась, и они не знают, как это, что это, как мы здесь жили, как мы выбирались, как мы боролись. Я думаю, что никто так долго не ждал, как мы, и когда это случилось, мы все были счастливы, потому что для нас это большая история на века», — говорит Анна Лисовенко о своем пути домой.