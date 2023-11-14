Жалобы в Банк России от тюменцев сократились на треть

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Сокращение заявлений произошло из-за того, что граждане стали меньше жаловаться на санкции микрофинансовые организации и страховые компании. Так, жалобы на банки по поводу предоставления, погашения кредитов сократились на 22%, а на страховые компании жалобы сократились и вовсе в 2 раза — тюменцы стали меньше негодовать из-за неверного применения коэффициента бонус-малус.
В прошлом году жалоб было значительно больше из-за потока шаблонных заявлений с неполной информацией. Это стало причиной, по которой не было предусмотрено решений по запросам заявителей.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы 4 дня не могли попасть в военкомат из-за больших очередей. Жители Тюмени жалуются на огромные очереди в Ленинском военкомате на улице Рижской из желающих получить военный билет. В данную очередь стоят, в том числе, и военнообязанные девушки (медики и те, кто менял фамилию). В этом же кабинете принимают записавшихся ранее через Госуслуги.