Жалобы в Банк России от тюменцев сократились на треть

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы 4 дня не могли попасть в военкомат из-за больших очередей. Жители Тюмени жалуются на огромные очереди в Ленинском военкомате на улице Рижской из желающих получить военный билет. В данную очередь стоят, в том числе, и военнообязанные девушки (медики и те, кто менял фамилию). В этом же кабинете принимают записавшихся ранее через Госуслуги.