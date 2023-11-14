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Жалобы в Банк России от тюменцев сократились на треть

Жалобы в Банк России от тюменцев сократились на треть

14 ноября 2023, 15:29
Фото: 1MI
Жители Тюменской области, ЯНАО и ХМАО за 9 месяцев 2023 года отправили 5000 жалоб в Банк России — это на треть меньше, чем в прошлом году. Сократилось количество жалоб на санкции и страховые компании.
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Санкции

Сокращение заявлений произошло из-за того, что граждане стали меньше жаловаться на санкции микрофинансовые организации и страховые компании. Так, жалобы на банки по поводу предоставления, погашения кредитов сократились на 22%, а на страховые компании жалобы сократились и вовсе в 2 раза — тюменцы стали меньше негодовать из-за неверного применения коэффициента бонус-малус.

В прошлом году жалоб было значительно больше из-за потока шаблонных заявлений с неполной информацией. Это стало причиной, по которой не было предусмотрено решений по запросам заявителей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы 4 дня не могли попасть в военкомат из-за больших очередей. Жители Тюмени жалуются на огромные очереди в Ленинском военкомате на улице Рижской из желающих получить военный билет. В данную очередь стоят, в том числе, и военнообязанные девушки (медики и те, кто менял фамилию). В этом же кабинете принимают записавшихся ранее через Госуслуги.

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#Общество#Тюмень#Банки#Жалобы#Санкции#ЯНАО#ХМАО#Кредиты#Банк России#Дмитрий Балобанов
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