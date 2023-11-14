Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Поле в квартале Семейный в деревне Большие Акияры выделили под участки для многодетных семей. Но пока вместо облагораживания земель происходит их активное загаживание. Одна за одной на поле приезжают ассенизаторские машины, сливающие туда продукты человеческой жизнедеятельности.
По словам местной жительницы Алены Тюленевой, слив заметить людям удалось только 15 октября. С того дня тюменцы начали бороться с незаконным сливом отходов.
«У нас в чате есть представитель Червишевского МО. Сказала, что разберется. Потом сказала, что для заявления в Недропользование недостаточно фактов. Нужно запечатлеть сам слив», — рассказывает женщина.
Люди фотографировали и снимали видео как могли, но подойти ближе они не успевали: поле слишком большое.
Также, по словам тюменки, водителя вызывала на ковер администрация, но с него взять было нечего. Он сказал, что приехал на поле, потому что его туда вызвали.
«Представитель сказала, что нет основания верить ни водителю, ни собственнику, который снял машину с водителем, но не в момент слива. Тогда собственник написала заявление на слив в Росприроднадзор, но мы понимаем, что ничего не предпринято, так как жижа не выкачена и даже не огорожена», — продолжила Алена Тюленева.
Местным жителям пообещали решить проблему до конца ноября, но никто из них в это не верит, ведь очевидно, что зловонная лужа успеет застыть. По весне же все снова растечется.
Стоит также отметить масштабы проблемы: озеро отходов видно даже со спутника.
«Вот посмотрите масштаб. Маленькие квадратики — это участки, выданные многодетным по восемь соток. И озерцо размером в три таких участка», — комментирует снимок тюменка.
Она также дополнила, что на данный момент поле является собственностью администрации, а не многодетных семей и однажды там появится какое-то здание.
Местным жителям вызвалась помочь юрист, но после звонка она отказалась: ее попросили никуда не обращаться.
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