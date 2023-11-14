nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Тюменцы пожаловались на незаконный слив ассенизаторских машин

Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей

14 ноября 2023, 07:40
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловались на незаконный слив ассенизаторских машин

В редакцию обратились жители деревни Большие Акияры. Они сообщают о том, что поле в квартале «Семейный» заливаются нечистотами: туда отходы свозят ассенизаторские машины. Помочь людям не в силах даже юристы.
Сюжет
Жалоба

Поле в квартале Семейный в деревне Большие Акияры выделили под участки для многодетных семей. Но пока вместо облагораживания земель происходит их активное загаживание. Одна за одной на поле приезжают ассенизаторские машины, сливающие туда продукты человеческой жизнедеятельности.

По словам местной жительницы Алены Тюленевой, слив заметить людям удалось только 15 октября. С того дня тюменцы начали бороться с незаконным сливом отходов.

Видео: nashgorod.ru
«У нас в чате есть представитель Червишевского МО. Сказала, что разберется. Потом сказала, что для заявления в Недропользование недостаточно фактов. Нужно запечатлеть сам слив», — рассказывает женщина.

Люди фотографировали и снимали видео как могли, но подойти ближе они не успевали: поле слишком большое.

Фото: "Квартал Семейный" Большие Акияры / ВКонтакте

Также, по словам тюменки, водителя вызывала на ковер администрация, но с него взять было нечего. Он сказал, что приехал на поле, потому что его туда вызвали.

«Представитель сказала, что нет основания верить ни водителю, ни собственнику, который снял машину с водителем, но не в момент слива. Тогда собственник написала заявление на слив в Росприроднадзор, но мы понимаем, что ничего не предпринято, так как жижа не выкачена и даже не огорожена», — продолжила Алена Тюленева.

Местным жителям пообещали решить проблему до конца ноября, но никто из них в это не верит, ведь очевидно, что зловонная лужа успеет застыть. По весне же все снова растечется.

Стоит также отметить масштабы проблемы: озеро отходов видно даже со спутника.

Фото: Алена Тюленева / nashgorod.ru
«Вот посмотрите масштаб. Маленькие квадратики — это участки, выданные многодетным по восемь соток. И озерцо размером в три таких участка», — комментирует снимок тюменка.

Она также дополнила, что на данный момент поле является собственностью администрации, а не многодетных семей и однажды там появится какое-то здание.

Местным жителям вызвалась помочь юрист, но после звонка она отказалась: ее попросили никуда не обращаться.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы на Лесобазе несколько недель тонут в нечистотах. В подвале дома прорвало канализацию, но управляющая компания не спешит решать проблему.

Читайте также:
Вытряхивают из рукавов: тараканы атакуют одну из школ в Тюмени«Дом провонял нечистотами»: тюменцы вынуждены жить с прорванной канализациейЖильцы тюменского дома боятся собственных лифтов. Машины давно выработали свой ресурс
#Общество#Видео#Тюменская область#Жалобы#Нарушения закона#Нарушение прав#Канализация#Жалоба#Земельные участки#Проблемы#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Этого нельзя допустить!»: запретят ли аборты в Тюменской области?
Сегодня, 07:47
Сладкая осень: тюменцам рассказали, какой шоколад поможет справиться с хандрой
Вчера, 09:53
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Сегодня, 05:04
«Индекс дружелюбия»: тюменский депутат придумала, как бороться с травлей в школах
Сегодня, 04:39
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Сегодня, 06:04