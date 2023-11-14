В Тюменской области за неделю COVID-19 заболели более 900 человек

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По данным сайта Объясняем.рф, за неделю в регионе госпитализированы 117 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 262 человека, летальных случаев не зарегистрировано.
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован почти во всех регионах страны.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,63 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах более, чем в среднем по стране. Умерло за неделю 76 человек», — отмечено в сводке.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказала, что коронавирус, в том числе его новый штамм «пирола», сейчас редко протекает тяжело. Но в первые дни болезни пациенты испытывают сильное недомогание.