В Тюменской области вдруг оказалось некому работать

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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В Тюменской области с начала года увеличилось число вакансий. Об этом сообщил полномочный представитель президента Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами.
В общей сложности, количество вакансий выросло на 21 процент. На начало ноября на портале «Работа России» размещены 184 тысячи предложений о работе.
Также к началу этого месяца в УрФО стало на 30 процентов меньше безработных: их 30 тысяч человек. При этом, в некоторых сферах отмечен кадровый голод.
Как ранее сообщал «Наш Город», в Тюменской области возник дефицит дворников. В регионе открыты более 260 вакансий с зарплатой от 15 до 50 тысяч рублей. Также не хватает поваров — порядка 500 открытых вакансий, и токарей — более 80 вакансий.