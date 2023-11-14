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Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Число вакансий в Тюменской области выросло на 21 процент

В Тюменской области вдруг оказалось некому работать

14 ноября 2023, 03:54
Фото: Midjourney

Число вакансий в Тюменской области выросло на 21 процент

На портале «Работа России» размещены более 184 тысяч предложений о работе. Несмотря на большое количество предложений, в некоторых сферах наблюдается дефицит кадров.

В Тюменской области с начала года увеличилось число вакансий. Об этом сообщил полномочный представитель президента Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами.

В общей сложности, количество вакансий выросло на 21 процент. На начало ноября на портале «Работа России» размещены 184 тысячи предложений о работе.

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Также к началу этого месяца в УрФО стало на 30 процентов меньше безработных: их 30 тысяч человек. При этом, в некоторых сферах отмечен кадровый голод.

Как ранее сообщал «Наш Город», в Тюменской области возник дефицит дворников. В регионе открыты более 260 вакансий с зарплатой от 15 до 50 тысяч рублей. Также не хватает поваров — порядка 500 открытых вакансий, и токарей — более 80 вакансий.

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